به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست برنامه منطقه ای افغانستان و کشورهای همسایه در سازمان ملل که عصر دیروز در وین برگزار شد، مقرر گردید که ریاست این کمیته تا نشست آینده برعهده جمهوری اسلامی ایران باشد.

در این نشست همچنین وزرای کشورهای منطقه از جمله افغانستان، پاکستان، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و همچنین نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا وژاپن در حمایت از برنامه منطقه ای سازمان ملل در مبارزه با مواد مخدر سخنرانی کردند.

پنجاه و ششمین نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل قبل روز دوشنبه در مقر این سازمان در وین برگزار شد.

وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورمان در پایان پنجاه و ششمین نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل در وین گفت: جمهوری اسلامی ایران بعنوان خط مقدم مبارزه با مواد مخدر از اراده ای بسیار قوی در این مقوله برخوردار است.

مصطفی محمد نجار که به ریاست نشست برنامه منطقه ای افغانستان و کشورهای همجوار انتخاب شده است در تشریح این نشست بین المللی اظار کرد: نکات مهمی که در دو روز گذشته مطرح کردیم این بود که نخست جمهوری اسلامی ایران در سرخط مقدم این مبارزه است و از اراده بسیار قوی در مبارزه جدی در این راه برخوردار است و تاکنون بیشترین هزینه را در این باره متحمل شده است.

وزیر کشور افزود: دومین موضوع که از اهمیت ویژه هم برخوردار است اینکه چون این یک معضل جهانی است، جامعه جهانی باید علاوه بر مشارکت و همکاری در این زمینه، بخشی از هزینه های مبارزه را به کشورهای خط مقدم بپردازد، زیرا متقاضی اصلی مواد مخدر غرب است اما کشورهای مقدم هزینه های مبارزه را می پردازند.

وی با اشاره به مباحثی چون ردیابی مالی و پولشویی که در این نشست مطرح شد گفت: این موارد از محورهای مهم این نشست بودند که جمهوری اسلامی هم بر آنها تاکید ویژه داشت.