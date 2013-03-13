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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۵۲

حیدری خبر داد:

فاسد شدن 564 تن سيب زميني در گمرک مهران

فاسد شدن 564 تن سيب زميني در گمرک مهران

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل گمرکات استان ایلام ازفاسد شدن 564 تن سيب زميني در گمرک مهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل حیدری اظهار داشت: 564 تن سیب زمینی انبار شده در گمرکات مرز بین المللی مهران به علت تخلیه نشدن به موقع و بارگیری به مقصد کشور عراق فاسد شد.

مدیر کل گمرکات استان ایلام گفت: به علت نداشتن کیفیت، بسته بندی نامرغوب و اصولی و رغبت نداشتن عراق به خرید این محموله سیب زمینی ، گمرک این استان مستقر در مرز مهران از خروج آن به خارج خودداری کسب کرده است.

خلیل حیدری افزود: ارزش این مقدار محصول سیب زمینی که به استان اربیل عراق فرستاده شده بیش از یک میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد می شود.

تاریخ ورود این مقدار سیب زمینی به انبار گمرک 29 دی امسال بود.

کد مطلب 2017756

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