فاسد شدن 564 تن سيب زميني در گمرک مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل حیدری اظهار داشت: 564 تن سیب زمینی انبار شده در گمرکات مرز بین المللی مهران به علت تخلیه نشدن به موقع و بارگیری به مقصد کشور عراق فاسد شد.

مدیر کل گمرکات استان ایلام گفت: به علت نداشتن کیفیت، بسته بندی نامرغوب و اصولی و رغبت نداشتن عراق به خرید این محموله سیب زمینی ، گمرک این استان مستقر در مرز مهران از خروج آن به خارج خودداری کسب کرده است.

خلیل حیدری افزود: ارزش این مقدار محصول سیب زمینی که به استان اربیل عراق فرستاده شده بیش از یک میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد می شود.

تاریخ ورود این مقدار سیب زمینی به انبار گمرک 29 دی امسال بود.