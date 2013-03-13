عباداللهی نخستین مدال جاده ایران را به ارمغان آورد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت فدراسیون دوچرخه‌سواری، مهدی عباداللهی رکابزن ملی‌پوش ایران در نخستین روز از رقابتهای دوچرخه‌سواری قهرمانی آسیا 2013 هندوستان در بخش جاده، بر سکوی سوم آسیا ایستاد. این رکابزن با ثبت زمان 37 دقیقه و 28 ثانیه و 706 هزارم ثانیه، نخستین مدال‌آور تیم ملی دوچرخه‌سواری ایران در بخش جاده لقب گرفت و مجموع مدال‌های کاروان دوچرخه‌سواری ایران را به عدد 7 برساند. در رقابتهای این ماده رکابزنان قزاقستان با زمان 36 دقیقه و 12 ثانیه و 318 هزارم ثانیه و ژاپن با زمان 36 دقیقه و 24 ثانیه و 222 هزارم ثانیه به ترتیب اول و دوم شدند.

پیش از این نیز رکابزنان کشورمان موفق به کسب 3 مدال نقره در مواد (اسکرچ، 200 متر و کایرین) و 3 نشان برنز در مواد (دور امتیازی، چهارکیلومتر تعقیبی انفرادی و مدیسون) در مواد پیست شده بودند.

سی و سومین دوره مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان و بیستمین دوره رقابتهای جوانان، از 17 الی 27 اسفندماه سال جاری در بخش‌های (بانوان، آقایان و زیر 23 سال مردان) و در مواد پیست و جاده و در سطح یک اتحادیه بین‌المللی دوچرخه‌سواری (UCI)، به میزبانی کشور هندوستان و در شهر "دهلی نو" برگزار می‌شود.