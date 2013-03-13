راضیه حشمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال جاری 45 دانشگاه و 40 آموزشگاه از سراسر کشور در دومین جشنواره بین المللی مد و لباس شرکت کردند.

وی با بیان اینکه در این جشنواره دانشگاه فنی حرفه ای به عنوان دانشگاه برتر انتخاب و معرفی شد، افزود: دانشگاه فنی حرفه ای دانشکده بوشهر، دانشگاه فنی حرفه ای دانشکده قم و مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 4 به عنوان غرفه های برتر معرفی شدند.

مسئول بخش علمی دانشگاهی دومین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر تصریح کرد: این غرفه ها به دلیل فعالیت هایی که صورت می دادند و کارگاههایی که برگزار می کردند و دستاوردهای دانشجویی که به نمایش گذاشته بودند به عنوان غرفه های برتر معرفی و تقدیر شدند.

وی افزود: همچنین دانشگاه هنر تهران و سمنان که فقط رشته طراحی پارچه داشتند قابل تقدیر شناخته شدند.

حشمی پور به مرکز علمی کاربردی صنایع دستی استان تهران اشاره کرد و گفت: این مرکز از دیدگاه مردمی غرفه برتر نمایشگاه شناخته شد.

وی به آموزشگاه‌های برتر اشاره کرد و گفت: آزموشگاه فنی و حرفه ای شیوه، آموزشگاه فنی حرفه ای همایون و آموزشگاه فنی و حرفه ای سیما گوهر تندیس رتبه های اول تا سوم را کسب کردند همچنین سه غرفه از آموزشگاهها هم به عنوان غرفه های برتر تقدیر شدند.

مسئول بخش علمی دانشگاهی دومین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر افزود: طرح هایی که برگزیده شدند در ژورنال وزارت ارشاد اسلامی به چاپ رسیده و این طرح ها کد شیما دریافت می کنند که مخفف شناسه یکدست مد و لباس ایرانی اسلامی است و طرح این طراحان برای تولید خریداری می شود.

وی ادامه داد: سومین دوره جشنواره بین المللی مد و لباس فجر سال سال آینده برگزار خواهد شد، همچنین جشنواره های دانشجویی و نمایشگاه‌هایی هم تا فجر سال آینده برگزار می شود.