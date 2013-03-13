مقبره شاه خورشید در انتظار دستی نوازشگر/ آثار تاریخی ریگان در معرض خطر

مجید اعتمادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ریگان طبق اقوال و کتب تاریخی از جمله مجم البلدان شهری باستانی و پررونق بوده که در مسیر جاده ابریشم قرار داشته است.

وی ادامه داد: این شهرستان تا قرن هشتم هجری بزرگترین مرکز تجاری جنوب شرق کشور محسوب می شده و تاریخ آن همزاد شهر بم ذکر شده واین دو شهر مکمل یکدیگر بوده اند.

اعتمادی گفت: ریگان دارای 50اثر تاریخی است که از این تعداد فقط یک اثر تاریخی ثبت ملی شده است.

وی ابراز داشت: مقبره شاه خورشید ریگان که در روستای جزان خواص قرار دارد مربوط به دختر بهمن ابن اسفندیار است و این بنا به صورت مربع در اضلاع 7.5 در 7.5 متر ساخته شده است قدمت آن به قبل از اسلام بر می گردد.

فرماندار ریگان یادآور شد: با توجه به اینکه شرایط آب وهوایی ریگان این بنای تاریخی را مورد آسیب قرار داده سال گذشته 100میلیون ریال برای مرمت آن تخصیص داده شده بود اما تاکنون هیچ اقدامی برای مرمت آن از طریق میراث فرهنگی انجام نشده است.

اعتمادی گفت: چهار اثر تاریخی دیگر در شهرستان ریگان شامل قلعه سنگ آباد، قلعه دهگود، سردرب وزیری و ارگ جزان به زودی ثبت ملی می شوند.

این مسئول در ادامه با اشاره به وجود پرآب ترین قنات شرق استان کرمان در ریگان افزود: این قنات در روستای رستم آباد چاه ملک قرار دارند که در حال ثبت ملی است.

اعتمادی از ثبت بلند ترین تپه های شنی ایران در آثار گردشگری خبر داد و گفت: این بناهای تاریخی با ارتفاع 75 متر طول و وسعت 30کیلومتر مربع جز جاذبه های گردشگری شهرستان ریگان هستند.

