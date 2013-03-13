چهار شهرستان جدید به سیستان و بلوچستان افزوده شد/ فرمانداران هامون و نیمروز تا ساعاتی دیگر معرفی می شوند

به گزارش خبرنگارمهر رجبعلی شیخ زاده در جمع خبرنگاران گفت: با تصویب هیئت دولت چهار شهرستان جدید با نام های «هامون»،«نیمروز» ، «میرجاوه» و «قصر قند » به شهرستان های استان افزوده شده است.

وی افزود: شهرستان های نیمروز و هامون در شمال استان ،شهرستان میرجاوه در مرکز و شهرستان قصر قند در جنوب استان واقع شده اند.

وی ادامه داد: شهرستان هامون با مرکزیت شهر محمدآباد و شهرستان نیمروز با مرکزیت ادیمی فعالیت خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر فرمانداران شهرستان های هامون و نیمروز تا ساعاتی دیگر با حضور استاندار سیستان و بلوچستان معرفی و فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.