شهید مهدی باکری از چهره های ماندگار در میان مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علي اكبر پور جمشيديان شامگاه سه شنبه در همایش گرامیداشت شهدای بدر و خیبر در تبریز گفت: آن چیزی که مهدی باکری و امثال او را در یاد مردم ماندگار کرده، قدرت نظامی آنها نبوده بلکه عشق به اهل بیت و مردم داری این بزرگواران سبب ماندگاریشان شده است.

وی ادامه داد: شهید مهدی باکری همواره در تمامی عملیات ها به رزمندگان تاکید می کرد نباید ترس و لرزی به خود راه دهند بلکه باید با قلبی استوار و با توکل به خدا به مصاف با دشمن بروند.

پور جمشیدیان با بیان خاطراتی از شهید مهدی باکری گفت: این بزرگوار همواره عشق و علاقه خود را نسبت به اهل بیت نشان می داد که یادم است در شب عملیات والفجر و در میان شلوغی جبهه ها از من خواست مداحی را پیدا کنم تا با سر دادن نوحه ای از اباعبدالله فضا را به فضایی معنوی تر تبدیل کنیم.

وی با اشاره به ضرورت شناساندن صحیح آن بزرگواران به جوانان و نوجوانان گفت: نوجوانان و جوانان ایرانی شاهد جبهه های جنگ نبوده اند به همین سبب باید با معرفی روحیات و خلقیات شهدای انقلاب گامی در جهت فرهنگ سازی روحیه شجاعت، شهامت و کشور دوستی در میان جوانان برداریم.

فرمانده سپاه عاشورا افزود: اگر به وصیت نامه و تفکر شهیدان توجه بیشتری شود می توان اصول اخلاقی زیادی از آن ها برداشت نمود زیرا این بزرگواران با وجود داشتن خشم و غضب نسبت به دشمنان اسلام دارای روحیه ای لطیف نسبت به مردم بوده اند.