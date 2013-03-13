دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان رسما جامع شد/تحصیل بیش از 7000 دانشجو

به گزارش خبرنگار مهر، معاون حقوقی و امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی شامگاه سه شنبه در آئین اعلام رسمی جامع شدن دانشگاه آزاداسلامی واحد دامغان ضمن تاکید بر جایگاه ویژه و با ارزش علم و دانش اظهار داشت: در اولین سوره قرآن که بر نبی مکرم اسلام نازل شد بر نقش و جایگاه علم و دانش تاکید فراوان شده است.

حجت الاسلام حسن ملک محمدی با اشاره به ارتقا رتبه واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان از بسیار بزرگ به جامع افزود: جامع شدن این واحد دانشگاهی یک هدیه با ارزش از سوی مسئولان به مردم دامغان بود.

وی افزایش کارمند، هیئت علمی، گسترش فضای آموزشی، افزایش تعداد رشته های دانشگاهی را از جمله امتیازات ارتقاء دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به جامع دانست و اظهار داشت: این تحولات به زودی اتفاق خواهد افتاد.

معاون حقوقی و امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه این دانشگاه از یادگارهای امام راحل بوده است، خاطرنشان کرد: امروز دانشجویان فراوانی در داخل و خارج کشور در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

ملک محمدی گفت: امیدواریم در آینده نزدیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پس از جامع شدن بتواند به عنوان یک واحد دانشگاهی مستقل نیز به فعالیت های خود ادامه دهد.

امام جمعه دامغان نیز در این مراسم به بحث علم و دانش پرداخت و افزود: علم و دانش از کودکی آغاز می شود و هیچگونه محدودیتی در کسب آن وجود ندارد.

حجت الاسلام سید محمود ترابی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان طی سال های اخیر توسعه کمی و کیفی مناسبی را داشته است، گفت: این دانشگاه بسیار پویا و بالنده است و امیدواریم شاهد موفقیت های پی در پی آن در آینده نزدیک باشیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان نیز در این آئین ضمن ارائه گزارشی از وضعیت این دانشگاه اظهار داشت: این واحد دانشگاهی مولودی خجسته از شجره طیبه انقلاب اسلامی ایران است که به کرامت نگاه حضرت امام راحل بربستری از باورهای علمی و اعتقادی غرس شد و اینک غریب به 28 بهار است که وظیفه تعلیم و تربیت را به عنوان موهبتی الهی پاس می دارد.

حسین عباسپور تصریح کرد: در حال حاضر بیش از هفت هزار دانشجو در مقاطع متعدد تحصیلی از کاردانی تا دکترای تخصصی در این واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.

وی از حضور بیش از 400 عضو هیئت علمی تمام وقت، نیمه وقت، مدعو و حق التدریس در این واحد دانشگاه خبر داد و گفت: تاسیس و راه اندازی 44رشته گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و دو رشته گرایش در دوره دکترای تخصصی و راه اندازی پردیس علوم و تحقیقات و حضور 35 رشته گرایش در مقطع کارشناسی ارشد، تصویب و تاسیس پنج دانشکده تخصصی شامل دانشکده های علوم پایه، علوم زیستی، فنی و مهندسی، کشاورزی و حقوق از مهمترین دستارودهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان از بدو تاسیس تاکنون بوده است.

تقدیر و تجلیل از روسای پیشین دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان از بدو تاسیس تا کنون و کارمندان پیشکسوت این واحد دانشگاهی، اجرای کلیپ از دستارودهای دانشگاه و اجرای موسیقی از دیگر برنامه های آئین جشن جامع شدن این واحد دانشگاهی بوده است.

در این آئین مدیران کل بازرسی و رسیدگی به شکایات، امور اداری و منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی کشور، فرماندار، جمعی از مسئولان شهرستان دامغان، اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان حضور داشتند.