هیچ نقطه‌ ناامنی در کشور وجود ندارد/ شکست نقشه دشمن برای اغتشاش درکشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدی مقدم که به یاسوج سفر کرده صبح چهارشنبه در صبحگاه نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد افزود: امروز فضای امن برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری بیش از هر زمان دیگری در کشور وجود دارد.

وی از کاهش جرائم کلان در سال 91 در کشور خبرداد و بیان کرد: جرایم جنایی همچون گروگانگیری، سرقتهای مسلحانه، زورگیری و تجاوز به عنف و ... کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است.

احمدی مقدم کاهش محسوس و قابل مشهود جرائم را نتیجه همکاری ها و تعاملات بین بخشی نیروهای امنیتی و انتظامی دانست و بیان داشت: در سال آینده نیز این دستاوردها بهتر و بیشتر خواهد شد.

فرمانده نیروی انتظامی کشور همچنین با بیان اینکه دشمن تلاش می کند با فشارهای اقتصادی ملت ایران را تسلیم کند، گفت: دشمن به دنبال تشکیل لشکر ناراضیان در ایران بوده و فشارهای اقتصادی، تحریم ها و تلاش برای ایجاد احساس ناامنی در میان مردم در راستای همین ترفند شوم آنان است.

وی تصریح کرد: مردم با بینش بالا، به خوبی منشأ فشارها را درک می‌کنند و همراه با مسئولان و خادمان ملت تمامی این توطئه ها را خنثی کرده اند.

احمدی مقدم بیان کرد: به رغم وجود برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی، مردم به هیچ وجه حاضر به عقب نشینی از آرمان ها و استقلال کشورنیستند و با تحمل این فشارها مسیر ترقی و شکوفایی ایران اسلامی رو به افزایش است.

وی کاهش واردات، افزایش صادرات، کاهش قاچاق کالا و احتکار، اتکاء بیشتر به تولیدات داخلی و کاهش مصرف محصولات خارجی را از نتایج این تحریم ها دانست و گفت: دشمن وقتی که استقلال و سربلندی جمهوری اسلامی را می بیند و شاهد شکست توطئه های خود است، مجبور می شود که موضع گیری های خود را تعدیل کند.

وی افزود: دشمن فکر می‌کرد با ایجاد فشارهای اقتصادی، می تواند ناآرامی و اغتشاش در کشور ایجاد مکند ولی در سال 91 بهترین رکوردهای امنیتی در کشور رقم خورد.