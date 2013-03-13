کنترل ترافیک مشهد تشدید خواهد شد/ افزایش دوربین ها

سرهنگ حمید رضا جعفری در گفتگو با مهر در خصوص دوربین های نصب شده در مبادی مشهد اظهار كرد: دوربین های زیادی اخیراً در سطح مشهد نصب شده که تعدادی از آن ها را دوربین های نظارت تصویری و مابقی برای ثبت تخلف در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی تصریح کرد: دوربین های ثبت تخلف براساس پردازش تصویر کار می کنند یعنی با زوم کردن بر روی پلاک و قرائت دقیق پلاک خودرو و براساس مشخصات شماره گذاری که ما داریم كنترل می شود و با منطبق بودن این اطلاعات اعمال قانون صورت می گیرد.

سرهنگ جعفري با اشاره به دوربین های پیشرفته ثبت تخلف که در سراسر دنیا استفاده می شوند افزود: دوربین های به کار گرفته شده سرعت را تشخیص می دهند و از بین خطوط خودرو را جدا کرده و اینکه در کدام خط کدام اتومبیل در حال عبور با سرعت غیرمجاز حرکت می کند را زوم کرده و تخلف را ثبت می کند.

وي با تأکید بر اینکه برگ جریمه به آدرس مالک خودرو ارسال می شود گفت: براساس سرعت هایی که برای دوربین ها تعریف می شود و تابلوهای نشان دهنده سرعت مجاز که در مبادی تردد خودروها نصب شده با در نظر گرفتن 5 تا 10 کیلومتر بالاتر به دلیل اینکه برای لحظه کوتاه راننده متوجه قضیه نباشد تا اینکه سرعت خود را به حالت عادی برگرداند معمولا تلرانس خطا به اندازه خیلی کم است و تصاویر به مرکز کنترل و رانمایی رانندگی ارسال می شود و پس از بررسی اعمال قانون به صورت مکانیزه انجام و پاکت گذاری و از طریق پست به درب منزل مالک خودرو ارسال می شود.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی با بیان اینکه این جریمه ها نمره منفی داشته افزود: کسانی که خرید و فروش خودرو انجام می دهند و برای تعویض پلاک مراجعه نمی کنند ما در سیستم مالکین خودرو را می شناسیم و تمامی نمرات منفی به حساب آن ها گذاشته خواهد شد بنابراین توصیه داريم که وقتی اتومبیلی را خرید و فروش می کنند نسبت به تعویض پلاک اقدام کنند.