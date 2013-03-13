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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۴۰

سرهنگ جعفري:

کنترل ترافیک مشهد تشدید خواهد شد/ افزایش دوربین ها

کنترل ترافیک مشهد تشدید خواهد شد/ افزایش دوربین ها

مشهد - خبرگزاري مهر: رئیس پلیس راهور خراسان رضوی از تشدید کنترل ترافیک جاده ها، بلوارها و خیابان های مشهد با افزایش نظارت تصویری با 260 دوربين خبر داد.

سرهنگ حمید رضا جعفری در گفتگو با مهر در خصوص دوربین های نصب شده در مبادی مشهد اظهار كرد: دوربین های زیادی اخیراً در سطح مشهد نصب شده که تعدادی از آن ها را دوربین های نظارت تصویری و مابقی برای ثبت تخلف در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی تصریح کرد: دوربین های ثبت تخلف براساس پردازش تصویر کار می کنند یعنی با زوم کردن بر روی پلاک و قرائت دقیق پلاک خودرو و براساس مشخصات شماره گذاری که ما داریم كنترل می شود و با منطبق بودن این اطلاعات اعمال قانون صورت می گیرد.

سرهنگ جعفري با اشاره به دوربین های پیشرفته ثبت تخلف که در سراسر دنیا استفاده می شوند افزود: دوربین های به کار گرفته شده سرعت را تشخیص می دهند و از بین خطوط خودرو را جدا کرده و اینکه در کدام خط کدام اتومبیل در حال عبور با سرعت غیرمجاز حرکت می کند را زوم کرده و تخلف را ثبت می کند.

وي با تأکید بر اینکه برگ جریمه به آدرس مالک خودرو ارسال می شود گفت: براساس سرعت هایی که برای دوربین ها تعریف می شود و تابلوهای نشان دهنده سرعت مجاز که در مبادی تردد خودروها نصب شده با در نظر گرفتن 5 تا 10 کیلومتر بالاتر به دلیل اینکه برای لحظه کوتاه راننده متوجه قضیه نباشد تا اینکه سرعت خود را به حالت عادی برگرداند معمولا تلرانس خطا به اندازه خیلی کم است و تصاویر به مرکز کنترل و رانمایی رانندگی ارسال می شود و پس از بررسی اعمال قانون به صورت مکانیزه انجام و پاکت گذاری و از طریق پست به درب منزل مالک خودرو ارسال می شود.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی با بیان اینکه این جریمه ها نمره منفی داشته افزود: کسانی که خرید و فروش خودرو انجام می دهند و برای تعویض پلاک مراجعه نمی کنند ما در سیستم مالکین خودرو را می شناسیم و تمامی نمرات منفی به حساب آن ها گذاشته خواهد شد بنابراین توصیه داريم که وقتی اتومبیلی را خرید و فروش می کنند نسبت به تعویض پلاک اقدام کنند.

 

 

کد مطلب 2017775

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