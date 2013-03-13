لزوم حفظ پاسداری از شأن و شخصیت دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله فرجی مسئول حراست دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین صبح چهارشنبه به همراه اعضای حراست این دانشگاه با حضور در بیت آیت الله سید مرتضی محمودی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین با وی دیدار و گفتگو کردند.

آیت الله سید مرتضی محمودی در این دیدار با بیان اهمیت حراست و حفظ پاسداری از شأن و شخصیت دانشجویان گفت: باید طوری برخورد شود که دانشجویان علاوه بر رعایت موازین اخلاقی نسبت به فراگیری علوم اسلامی ترغیب شوند، چراکه دشمنان امروز از خلأ موجود در بینش و بصیرت برخی افراد بیشترین بهره را می برند.

تأکید بر ارشاد محترمانه و محرمانه دانشجویان

مسئول حراست دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از عملکرد حراست دانشگاه بیان داشت: همواره بر ارشاد محترمانه و نیز محرمانه دانشجویان تأکید داشته و داریم.

فتح الله فرجی افزود: همکاری با معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه، برگزاری مسابقات قرآن، نهج البلاغه و احکام با همکاری این معاونت، برگزاری اردوهای دانشجویی، در معرض دید قرار دادن نظریات مراجع تقلید در مورد مسائل شرعی به خصوص حجاب از دیگر اقدامات واحد حراست مرکز بوده است.

وی اظهار داشت: احادیث معتبر نیز از جمله منابعی است که در دید دانشجویان قرار داده شده است، پاسخگویی به مسائل شرعی و شبهات عقیدتی و مذهبی دانشجویان با هماهنگی با دفتر مراجع، تکریم و تقدیر دانشجویان با حجاب برتر، توجیه دانشجویان در مورد حجاب و مقررات دانشگاه قبل از ثبت نام و ارزیابی استادان قبل از تدریس نیز از موارد مورد تأکید در واحد حراست دانشگاه بوده است.

گفتنی است، طرح تفکیک جنسیتی برای اولین بار توسط دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین اجرا شد که با استقبال دانشجویان مواجه شد.