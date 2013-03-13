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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۳۹

در اهواز/

آثار مجسمه سازان نوگرای اصفهان نمایش داده می شود

آثار مجسمه سازان نوگرای اصفهان نمایش داده می شود

اهواز- خبرگزاری مهر: آثار مجسمه سازان نوگرای اصفهان به مدت یک ماه در اهواز به معرض نمایش گذاشته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه حجم و چیدمات مجسمه سازان نوگرای اصفهان از 24 اسفند ماه به مدت یک ماه برگزار می شود.

این نمایشگاه که در محل موزه هنرهای معاصر اهواز گشایش می یابد، شامل آثار ارزشمندی از فعالیتهای مجسمه سازان استان اسفهان است.

در این نمایشگاه آثار هنرمندانی چون علی ختایی،اعظم طباطبایی،مونا آقا بابایی،روح انگیز صفری نژاد،مرتضی بصروی و پرند مهدوی در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد.

نمایشگاه بزرگ حجم و چیدمان مجسمه سازان نوگرای اصفهان فردا 24 اسفند ماه ساعت 19 با حضور جمعی از مسئولان استانی و مجسمه سازان مدعو در محل موزه هنرهای معاصر اهواز افتتاح می شود.
 

کد مطلب 2017777

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