دومين جشنواره نوروزي سفره هاي هفت سين در دانشگاه آزاد اسلامي گناباد برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد روحاني، معاون دانشجويي دانشگاه آّزاد اسلامي گناباد در حاشيه اين مراسم در اظهار كرد: در اين جشنواره دو روزه،17 گروه دانشجوئي به تعداد 58 نفر شرکت کردند که مورد استقبال بازديدکنندگان زيادي اعم از دانشجويان و شهروندان گنابادي قرار گرفت.

معاون دانشجويي دانشگاه آّزاد اسلامي گناباد هدف از جشنواره سفره هاي هفت سين را ايجاد روحيه نشاط، شادابي و همکاري و تامل دانشجويان و آشنايي بيشتر قشر جوان با آداب و رسوم کهن ملي و مذهبي ايران اسلامي عنوان كرد.

روحاني تصريح كرد: به پنج تيم برتر و برگزيده جشنواره که توسط هيئت داوران انتخاب شدند جوايزي در نظر گرفته شد.

وي با ابراز خرسندي از ابتکارخوب دانشگاه و دانشجويان، خواستار مشارکت دانشجويان جهت سفره آرايي هفت سين در تعدادي از ميادين شهرستان در سال آينده شد.

معاون دانشجويي دانشگاه آّزاد اسلامي گناباد گفت: در روز اختتاميه نيز جشنواره تمامي شرکت کنندگان و بازديدکنندگان در مزار شهداي گمنام دانشگاه حضور مي يابند.