ساخت شتابگر قدرتمند اروپا در سوئد

به گزارش خبرگزاری مهر، در قلب این تاسیسات یک شتاب گر خطی 600 متری قرار خواهد گرفت که پروتون ها به یک هدف تنگستنی شلیک کنند، هدفی که نوترون ها به طور مداوم از آن متساطع می شوند.

این فرایند واپاشی خوانده می شود، فرایندی که در اسم این تاسیسات نیز گنجانده شده است.

بر اساس این گزارش در تاسیسات دیگری، نوترون ها در کپنهاگ دانمارک، نظارت و داده های آنها بررسی می شود.

هر دوی این شتابگرها بزرگ تر و قدرتمند تر- 30 برابر قدرتمند تر- از دیگر شتابگرها از این نوع هستند.

اگرچه چنین شتابگرهایی برای توسعه ضروری اند اما هیچ یک از این تاسیسات نوین نیستند. آنچه که در مورد این تاسیسات جدید به نظر می رسد طراحی فضای اطراف این تاسیسات است.

در این فضای 100 هزار متر مربعی، آزمایشگاه ها، ادارات و یک تالار سخنرانی و همچنین یک مرکز بازدید عموم ساخته می شود.

هدف تنگستنی این شتاب گر به طور نمادین با یک سقف مدور بزرگ آینه کاری می شود تا هدف را درخودش حفظ کند.

فضای اطراف این شتابگر به گونه ای طراحی شده تا سپری در برابر باد باشد و موجب شود فضاهای دیدار بیرونی برای چند هفته بیشتر در سال، قابل استفاده باشد.

به عنوان بخشی از طرح بزرگ این تاسیسات، قرار است آب باران از این تاسیسات برای ایجاد ذخایر طبیعی مهار شده و همچنین دریاچه های مصنوعی و زمین هایی برای رشد گیاهان وحشی و حفظ تنوع زیستی در اطراف آن ساخته شود.

نخستین تحقیقات در این شتابگر در سال 2019 انجام می شود و تکمیل نهایی این تاسیسات برای سال 2025 برنامه ریزی شده است.