محمد صادق برزنوني در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه پليس راه آهن شمالشرق با انجام گشت هاي مستمر مبادي ورودي و خروجي ايستگاه هاي مختلف را کنترل می کند، اظهار داشت: این ماموران در ايستگاه راه آهن سمنان موفق به كشف مقدار تقريبي4200 گرم مواد مخدر از نوع ترياك شد.

وي ضمن اشاره به اینکه اين مقدار مواد مخدر از يك مسافر كه خود را ساكن و اهل گناباد معرفي کرده است كشف یادآور شد: متهم به همراه مواد مكشوفه برای سير مراحل قانوني تحويل مقامات قضايي شد.

مديركل راه آهن شمالشرق در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه سوداگران مرگ بدانند ايمني در همه ابعاد راه آهن جاري است، افزود: نا امني نيز براي متخلفان همچنان برقرار است.