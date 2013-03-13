  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۵۵

برزنونی در گفتگو با مهر:

سوداگر مرگ در ایستگاه راه‌آهن سمنان به دام قانون افتاد

سوداگر مرگ در ایستگاه راه‌آهن سمنان به دام قانون افتاد

شاهرود-خبرگزاری مهر: مديركل راه آهن شمالشرق گفت: با تلاش ماموران پليس راه آهن شمالشرق، يك سوداگر مرگ به دام قانون گرفتار شد.

محمد صادق برزنوني در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه پليس راه آهن شمالشرق با انجام گشت هاي مستمر مبادي ورودي و خروجي ايستگاه هاي مختلف را کنترل می کند، اظهار داشت: این ماموران در ايستگاه راه آهن سمنان موفق به كشف مقدار تقريبي4200 گرم مواد مخدر از نوع ترياك شد.

وي ضمن اشاره به اینکه اين مقدار مواد مخدر از يك مسافر كه خود را ساكن و اهل گناباد معرفي کرده است كشف یادآور شد: متهم به همراه مواد مكشوفه برای سير مراحل قانوني تحويل مقامات قضايي شد.

مديركل راه آهن شمالشرق در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه سوداگران مرگ بدانند ايمني در همه ابعاد راه آهن جاري است، افزود: نا امني نيز براي متخلفان همچنان برقرار است.

کد مطلب 2017785

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها