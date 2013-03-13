حوادثی که درحاشیه مراسم رییس جمهور ونزوئلا اتفاق افتاد اسفناک و دردناک بود/ تقدیر از موضع آیت الله یزدی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه در مسجد اعظم قم نسبت به اتفاقات اخیر در حاشیه مراسم تشییع جنازه هوگو چاوز واکنش نشان داد.



وی با تاکید بر این که مسائل دردناکی در این روزها اتفاق می‌افتد که انسان نمی‌داند در مقابل آن چه کار کند، ابراز داشت:‌ پیامبر(ص) در حدیثی می‌فرماید زمانی بر امت من می‌آید که امر به معروف و نهی از منکر ترک و جای منکر و معروف عوض می‌شود.

استاد درس خارج حوزه با تأکید بر این که باید از زمانی که معروف منکر و منکر معروف شود ترسید، افزود: اگر بخواهیم به اینجا نرسیم باید علما، فضلا و شخصیت‌ها منکر را که مشاهده می‌کنند بگویند و متاسفانه خیلی‌ها نمی‌گویند و اعتراضی نمی‌کنند.

وی یادآور شد: حوادث اسفناک و دردناکی که در جریان مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور ونزوئلا واقع شد، در مجموع اسف آور بود، وقتی این مسائل را نگوییم کم کم منکر معروف می‌شود و معروف منکر.

آیت الله مکارم از موضع گیری صریح آیت الله یزدی در قبال این مسئله تقدیر کرد و افزود:‌ من از اقدام به جای آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خوشم آمد و به هفده نفر از نمایندگان مجلس نیز در این مورد موضع گیری کردند که جای تقدیر است.

انتقاد از جشن استقبال از نوروز

وی اضافه کرد: متأسفانه بسیاری در مقابل این مسائل سکوت کردند، من بیش از این در این باره صحبت نمی‌کنم ، اما اخیرا جشنی در تهران به نام استقبال از نوروز تشکیل داده‌اند، این جشن چهار ساعت به طول انجامیده و بساط موسیقی‌های محلی و غیر محلی بوده است و آمدند رقصیدند و کوبیدند و دختران را نیز وادار به رقص کردند.

این مرجع تقلید شیعیان با ابراز تأسف از وقوع چنین مسائلی به نام استقبال از نوروز افزود: اگر ما نگوییم و اعتراض نکنیم در پیشگاه الهی مسئول هستیم، من خواهش می‌کنم از آقایان منکراتی که می‌بینند سکوت نکنند.

آیت الله مکارم شیرازی افزود:‌ امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق دهد که در شرایط مختلف بدون ملاحظه جهات وظیفه شرعی خود را انجام دهیم.

