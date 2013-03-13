دستگیری ماهیگیران متخلف در جهرم/ تخریب کوره های زغالی در روستاها

بشیر کشاورزی در گفتگو با مهر اظهار داشت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست جهرم پس از 24 ساعت شناسایی در سدسلمان فارسی، 2 فرد متخلف که به صورت غیر مجاز اقدام به صید ماهی کرده بودند را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه از این افراد، وسایل و تجهیزات ماهیگیری و 50 قطعه ماهی کشف و ضبط شد، افزود: همچنین پرونده این متخلفان تشکیل و برای برخورد به مقامات قضایی ارسال شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست جهرم ادامه داد: به دلیل ضرر و زیان وارده به محیط زیست، این افراد مبلغ 2 میلیون و 500 هزار ریال نیز جریمه شدند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اقدام این اداره برای تخریب کوره های زغالی شهرستان جهرم، ابراز داشت: اداره حفاظت محیط زیست جهرم طبق دستور دادستان و با هماهنگی فرماندهی انتظامی و همکاری سازمان آتش نشانی این شهرستان اقدام به تخریب و تعطیلی کوره های زغالی در حومه روستاهای اسلام آباد و نظام آباد بخش مرکزی جهرم که موجب ناراحتی اهالی این روستاها و آلودگی زیست محیطی شده بود کردند.

کشاورزی همچنین از تمام افراد طبیعت دوست خواست تا در ایام تعطیلات نوروز ضمن استفاده از طبیعت سرسبز و حفاظت و پاکسازی از این منابع طبیعی در صورت برخورد با افراد متخلف مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست گزارش دهند.