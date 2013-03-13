رای کنارگذاشتن برق شیراز از لیگ دسته یک اشتباه است/ تلاش برای لغو دستور

محمد هادی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی برق شیراز در مقابل نیروی زمینی تهران در ابتدای فصل جاری رقابت ها توسط فدراسیون فوتبال لغو شد و برق شیراز در این قضیه هیچ نقشی نداشته است.

وی ادامه داد: با توجه به این موضوع اقدامات لازم از سوی باشگاه برق شیراز برای لغو دستور فدراسیون فوتبال در خصوص کنار گذاشتن برق از مسابقات لیگ دسته اول انجام شده است.

تلاش برای باقی ماندن درلیگ دسته اول

عضو هیئت مدیره باشگاه برق شیراز سپس بیان کرد: در شرایط کنونی تمامی تلاش دست اندرکاران باشگاه برق شیراز حفظ این تیم در لیگ دسته اول است که در همین راستا امروز جلسه ای با حضور محمد عباسی ( سرمربی برق شیراز) و بازیکنان برگزار می شود تا بدین وسیله با برطرف شدن مشکلات موجود از 25 اسفند ماه بار دیگر تمرینات تیم برای حضور پرقدرت در مسابقات باقی مانده آغاز شود.

اکبری در خصوص زمان معرفی مدیرعامل جدید باشگاه برق شیرازنیزابراز داشت: به دلیل اینکه تا پایان رقابت های لیگ دسته اول کشور فقط سه مسابقه باقی مانده است با نظر هیئت مدیره تیم اداره می شود و فعلا شخصی به عنوان مدیرعامل مشخص نمی شود.

سایت فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ یک سه شنبه اعلام کرد تیم فوتبال برق شیراز به دلیل عدم حضور در دیدار با تیم‌های نیروی‌زمینی تهران و شهرداری تبریز از ادامه این مسابقات کنار گذاشته شد.

سازمان لیگ اعلام کرد با توجه به بند 3 ماده 10 آیین‌نامه برگزاری مسابقات(خروج یک تیم از جدول مسابقات به دلیل عدم حضور در دو دیدار بدون عذر موجه) این تیم از جدول رقابتها خارج و دیدارهای این تیم با تیم‌های سایپا‌‌شمال و فولاد‌یزد و ملی‌حفاری اهواز لغو می‌شود.

برق شیراز چند روز پیش به دلیل عدم حضور نیافتن بازیکنان در فرودگاه شیراز، نتوانست در مقابل شهرداری تبریز بازی کند و چندی پیش نیز بازی نیروی زمینی تهران مقابل برق انجام نشده بود.