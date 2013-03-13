واحدهای مسكن مهر قزوین در آينده نزديک واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبيبي در جلسه هماهنگي فعاليت پيمانكاران مسكن مهر در ايام نوروز گفت: با توجه به اينكه پرو‍‍ژه مسكن مهر در استان قزوين در آستانه بهره برداري است اميدواريم دستگاههاي فعال در اين پروژه با تعيين كشيک هاي نوروزي و جلوگيري از ايجاد وقفه در مراحل ساخت آن در اوايل سال آينده زمينه بهره برداري و شيريني كام مردم را با واگذاري واحد ها فراهم كنند.



محمد نادر محمد زاده قائم مقام وزير و مديركل راه وشهرسازي استان قزوين در ابتداي اين جلسه با ارائه گزارشي از مراحل اجراي مسكن مهر در استان قزوين از مسئولان دستگاههاي خدمات رسان و ديگر فعالان احداث مسكن مهر در استان قزوين خواست با پيگيري مصوبات و عمل به تعهدات تعيين شده زمينه بهره برداري هرچه سريعتر از واحد هاي مسكوني مهر را در استان قزوين فراهم كنند.



وی یادآورشد: هم اكنون بيش از 55 هزار واحد مسكوني مهر در استان قزوين در دست ساخت است كه از اين ميزان بيش از 15 هزار واحد آن آماده واگذاري است.



محمدزاده بیان کرد: اگر چه تاكنون واحد هاي مسكن مهر استان قزوين در مجموعه مهرگان به صورت رسمي افتتاح نشده اما

واحد هاي تكميل شده در صورتي كه تعاوني ها نسبت به اخذ انشعابات و دفتر چه فروش اقساطي از بانک عامل اقدام كرده باشند واحدهاي قابل سكونت به متقاضيان واگذار مي شود.



علي محمد پور كريم مدير امور مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين هم در حاشيه برگزاري اين جلسه گفت: هم اكنون در استان قزوين بيش از 320 هزار واحد مسكوني وجود دارد كه 29 درصد مسكن در چند سال اخير بازسازي و احداث شده است.



وي يادآورشد: طرح مسكن مهر در شهرهاي قزوين، آبيک، تاكستان، بوئين زهرا و الوند در حال اجراست كه 40 هزار واحد در مرحله سقف زني و 30 هزار واحد در مرحله نازک كاري است كه در رديف سه استان شاخص كشور از اين حيث قرار گرفته ايم.



همچنين در اين مراسم از دست انداركاران احداث مسكن مهر در استان قزوين با اهدا لوح سپاس تجليل شد.