کشتی قم به دنبال کسب سهمیه جام بین المللی تختی است

محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: هفت کشتی گیر قمی حاضر در اردوی تیم اعزامی به رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی از بخت زیادی برای حضور در رقابت های جام بین المللی تختی برخوردار هستند.

وی یاد آور شد: در دو ماه اخیر تیم کشتی آزاد رده سنی بزرگسالان قم با جدیت، تلاش و پشتکار فراوان از سوی کادر فنی و نفرات حاضر در اردو، آماده اعزام به مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی شده است و یقین داریم که این تیم همانند تیم های نوجوانان و جوانان عملکرد خوبی خواهد داشت.

حلوایی ادامه داد: بعد از کسب یک سهمیه شرکت در اردوی تیم ملی کشتی آزاد رده سنی نوجوانان از طریق رقابت های انتخابی تیم ملی این رده سنی، در حال حاضر مهمترین هم و غم کشتی گیران کشورمان کسب سهمیه تیم ملی از رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان کشور است.

رئیس هیئت کشتی استان قم در ادامه به برگزاری رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور از صبح فردا اشاره کرد و بیان داشت: کشتی گیران قمی که تا روز سه شنبه مدت زیادی در اردوی آماده سازی حضور داشتند، صبح امروز راهی محل برگزاری این رقابت ها شدند تا عصر امروز در آیین وزن کشی شرکت کنند.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کشتی کشورمان، رقابت های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور از صبح روز پنجشنبه بیست و چهارم اسفند ماه به مدت دو روز به میزبانی هیئت کشتی استان قزوین و با حضور چهره های شاخص کشور به انجام خواهد رسید.

رئیس هیئت کشتی استان قم ابراز داشت: نسبت به موفقیت تیمی که راهی این رقابت ها شده است شک نداریم و امیدوارم همانند رشته کشتی فرنگی که سال های زیادی است در کشور یکی از استان های موفق هستیم در کشتی آزاد نیز خیلی زود به جایگاه های بالا برسیم.

وی عنوان کرد: در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد رده سنی نوجوانان موفق به کسب یک نشان نقره و یک عنوان پنجمی شدیم، ضمن اینکه کشتی گیران قمی در پیکارهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد رده سنی جوانان یک عنوان چهارمی و یک مقام پنجمی کسب کردند و انشاءالله از این مسابقات با دست پر باز می گردند تا کشتی قم سال موفق خود را تکمیل کند چرا که در کشتی فرنگی نیز یک نشان برنز گرفتیم تا همچون دوره های گذشته یکی از استان های مدال آور باشیم.