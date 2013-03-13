به گزارش خبرگزاری مهر، شركت حمل و نقل ريلي رجا با انتشار گزارش کوتاهی، اعلام کرد: با برنامه‌ريزي انجام شده از سوي شركت رجا و در راستاي خدمات‌رساني مطلوب و جلب رضايتمندي بيش‌تر هموطنان، براي تاريخ‌هاي 24 اسفند 91 تا هشتم فروردين 92، ليست انتظار بليت قطارهاي رجا از طريق برخي مراكز فروش، عرضه خواهد شد.



بر این اساس آژانس‌هاي راه سعادت‌، روان‌سير، آتيه گشت و سير سحر افق از دفاتر فروش اطراف ايستگاه راه‌آهن تهران هستند كه از 24 اسفند 91 تا هشتم فروردين سال جدید اقدام به خدمات‌دهي به متقاضيان سفر با قطار به عنوان مراكز ليست انتظار مي‌كنند.



ليست انتظار بليت قطارهاي مسافري شركت حمل و نقل ريلي رجا از تاريخ 9 فروردين 92 همانند گذشته در ايستگاه راه‌آهن تهران اقدام به خدمات‌دهي به هموطنان گرامي خواهد كرد.



هموطنان گرامي براي كسب اطلاعات بيشتر در خصوص زمان كشيك دفاتر فروش بليت‌هاي ليست انتظار، نشاني دفاتر فروش و ... مي‌توانند به صورت شبانه‌روزي با تلفن 1539 تماس گرفته يا به سايت اينترنتي اين شركت به نشاني : www.raja.ir مراجعه كنند.



