به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی احمد توکلی نماینده مردم تهران به عنوان یکی از پیشنهاددهندگان برای حذف ماده 6 این آیین نامه اظهار داشت: نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود مشکلاتی دارند و این مشکلات در حوزه های انتخابیه که وسعت بیشتری دارند افزایش می یابد و در نحوه خدمت رسانی آنها به مردم و دسترسی مردم به نمایندگان اخلال ایجاد می شود.

وی اظهار داشت: در ماده 6 آمده است که هر نماینده می تواند حداکثر 5 نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاههای دولتی را در امور مشاوره ای، اداری و خدماتی به کار گیرد که این اقدام مناسب نخواهد بود.

توکلی در ادامه افزود: فکر کنید اگر هر نماینده 5 نفر از مسئولین هر شهرستان را به عنوان مشاور برای خود استخدام کند چه اتفاقی می افتد و یا اینکه برخی از نزدیکان خود را از دستگاههای اجرایی جدا کرده و نزد خود بیاورد.این اقدام برای دستگاههای اجرایی و ملت ضرر دارد.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شده تا کمک های مشاوره ای و تخصصی به نمایندگان بدهد، گفت: با وجود مرکز پژوهش ها دیگر نیازی به گرفتن مشاوره از دستگاههای اجرایی نیست.

در ادامه جلسه علنی امروز میر عصمت موسوی نماینده اردبیل به عنوان مخالف حذف ماده 6 در طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس گفت: امکانات موجود کفاف کار یک نماینده را نمی دهد و اگر هر نماینده بخواهد در ماه یک هفته خود به حوزه انتخابیه سرکشی کند با این همه مشکلات و سختی نمی تواند به طور کامل به مشکلات مردم رسیدگی و آن را حل کند.

وی با بیان اینکه مجلس نمی خواهد بر دولت بار مالی جدید ایجاد کند، گفت: استخدام 5 کارشناس دولتی به خاطر شخص نماینده نیست چرا که آنها به عنوان افراد شایسته و لایق و به عنوان بازوی اجرایی نماینده مشغول به کار می شوند .

در ادامه بررسی ماده 6 طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس قاضی پور نماینده مردم ارومیه در بیان اخطار قانون اساسی طبق اصل 3 بند 9 اظهار داشت: به عنوان مثال اگر سه نماینده ارومیه بخواهند هر کدام 5 کارشناس دولتی را در اختیار بگیرند جمعا 15 نفر می شوند و این افراد نیاز به امکانات و دفتر برای اسکان دارند به همین خاطر یک بار مالی به دولت تحمیل می شود.

وی اظهار داشت: اگر هر نماینده می خواهد 5 نفر را استخدام کند و یا به کار بگیرد از طریق خود مجلس استخدام نماید.

لاریجانی در ادامه در پاسخ به قاضی پور گفت: مجلس بودجه ای برای استخدام این افراد ندارد .

لاریجانی همچنین در ادامه اخطار قاضی پور را مبنی بر تحمیل بار مالی به دولت وارد دانست و گفت: جایگزین افرادی که در اختیار نمایندگان قرار می گیرد دولت باید تعداد دیگری را استخدام کند که این اقدام بار مالی دارد.

در نهایت اخطار قاضی پور مبنی بر ایجاد بار مالی در ماده 6 به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با 67 رای موافق، 111 رای مخالف و 17 رای ممتنع به این اخطار رای مثبت ندادند.

همچنین در ادامه بررسی ماده 6 پیشنهادات جزء مبنی برحذف برخی عبارات در این ماده مطرح شد که هیچ کدام رای نیارود و سرانجام ماده 6 با 145 رای موافق، 41 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 238 رای به تصویب نمایندگان رسید.