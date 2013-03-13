كميته فنی و تيم داوری رقابتهای كشتی آزاد قهرمانی كشور مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، مسابقات كشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی كشور طی روزهای 24 و 25 اسفندماه در سالن سرلشگر شهید عباس بابایی شهرستان قزوین برگزار می‌شود.

آزادكاران مدعی كشور در حالی از فردا در شهرستان قزوین به مصاف یكدیگر می‌روند كه محمد مهدی یعقوبی، سیدعلی اكبر حیدری، ابراهیم جوادی، علی بیات، غلامرضا محمدی، رضا لایق، محمد طلایی و علیرضا رضایی به عنوان اعضای كمیته فنی بر این رقابت‌ها نظارت خواهند داشت.

بنا بر این گزارش اسامی داوران قضاوت كننده این رقابت‌ها نیز به شرح زیر است:

1- بهمن طالبی (تهران) سرپرست فنی

2- سید علی سیدگرمرودی (اردبیل) ژوری

3- محمدابراهیم امامی (تهران) ژوری

4- محمد عادل‌پور (زنجان) داور درجه یك بین‌المللی

5- احمد حاج آقاپور (تهران) داور درجه یك بین‌المللی

6- اردوان صاحب (خوزستان) داور درجه یك بین‌المللی

7- موسی بابایی (مازندران) داور درجه یك بین‌المللی

8- عباس شجاعی (فارس) داور درجه یك بین‌المللی

9- سید محمد افتخاریان (البرز) داور درجه یك بین‌المللی

10- جواد كریمی (تهران) داور درجه یك بین‌المللی

11- حجت‌اله احمدی (ایلام) داور درجه یك بین‌المللی

12- سعید عباسی (قم) داور درجه یك بین‌المللی

13- عبداله افشار (مازندران) داور درجه دو بین‌المللی

14- ایوب شریف زاده (آذربایجان غربی) داور درجه دو بین‌المللی

15- هدایت‌اله قهری (هرمزگان) داور درجه دو بین‌المللی

16- محمدرضا مستجیری (البرز) داور درجه دو بین‌المللی

17- اكبر نصیری (زنجان) داور درجه دو بین‌المللی

18- امیرحسین رهنما (سمنان) داور درجه دو بین‌المللی

19- غلامرضا طاهرخانی (قزوین) داور درجه دو بین‌المللی

20- مزدك گیتی (همدان) داور درجه دو بین‌المللی

21- مهدی آقاولی (تهران) داور درجه دو بین‌المللی