آغاز فصل شن درمانی در ریگان/ تن هایی که در خاک جان می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی بزرگترین تپه های شنی دنیا در ریگان قرار دارد که شرایط مطلوبی برای گسترش شن درمانی در این شهرستان مهیا شده و هر ساله با ادامه طوفان های شن به ارتفاع این تپه ها افزوده می شود.

شهرستان ریگان در شرق کرمان یکی از مناطق بکر گردشگری کشور محسوب می شود و یکی از زیبا ترین مکانهای گردشگری این شهرستان کویرهای بکر این شهرستان کویری کرمان است.

مهمترین جاذبه گردشگری ریگان تپه های شنی این شهرستان است که به عنوان بزرگترین تپه های شنی جهان شهرت دارند و مکان مناسبی برای توریست درمانی است.

رواج شن درمانی در ریگان/ تپه های ریگان ۷۵ متر ارتفاع دارند

یکی از مناظر بدیع و چشم اندازهای طبیعی شهرستان ریگان تپه های شنی در مجاورت است که در روستای علی آباد پشت ریگ با ارتفاع ۷۵ متر وعرض پنج کیلومتر بازدیدکنندگان زیادی را به خود جذب می کند.

نکته قابل توجه در خصوص این تپه ها خاصیت درمانی تپه های شنی ریگان است بطوریکه بسیاری از گردشگران از استانهای مجاور کرمان برای درمان بیماریهای خود به این تپه هاروی می آورند و گرمای این تپه های را نسبت به آب گرمهای مختلف ارجح می دانند.

گردشگران با حضور در این تپه ها و با کندن چاله و خوابیدن در میان شنها به تدریج گرمای شنهای کویر را جذب بدن خود می کنند.

علی ابراهیم پور، دهیار روستای علی آباد پشت ریگ ریگان در گفتگو با خبرنگار ریگان در رابطه با این جاذبه های طبیعی می گوید با راه اندازی تعدادی آلاچیق و راه مناسب در این منطقه روزانه ۵۰ گردشگر و مسافر از این جاذبه های گردشگری طبیعی بازدید می کنند.

وی افزود: در فصل بهار پاییز و زمستان بیشترین استقبال از این جاذبه ها توسط گردشگران و مردم صورت می گیرد.

وی در ادامه گفت: در فصل های متفاوتی از سال به مقدار پنج متر به ارتفاع این تپه ها افزوده می شود.

شنهایی که از زحمت به رحمت تبدیل شدند/ تپه ها منبع درآمد مردم بومی

دهیار این روستا می گوید: قبلا این تپه های شنی باعث مشکلاتی برای این روستا می شدند اما با اقدامات منابع طبیعی و آبخیزداری و با مالچ پاشی جلوی هجوم آنها به روستا گرفته شده و اکنون یک منبع درآمد زایی برای روستا محسوب می شوند.

از مزایای این تپه های شنی ریگ درمانی آنها است که تعدادی از ساکنان با توجه به بیماریهای پوستی درد استخوان در این مکان ریگ درمانی می کنند.

همچنین از دیگر مزایای آن آموزش پرواز پاراگلایدر در این تپه های شنی است که با توجه به اینکه مکان خوبی برای آموزش هستند از احتمال آسیب دیدگی جلوگیری می کنند.

فرماندار ریگان در گفتگو با مهر اظهارداشت: از کسانی که قصد سرمایه گذاری در این منطقه را داشته باشند حمایت می کنیم.

مجید اعتمادی افزود: این منطقه یکی از مناطق بکر و منحصربه فرد در استان و کشور و حتی در دنیا است که از نظر درمانی برای بعضی از بیماریها بسیار مفید است.

فرماندار ریگان با اشاره به استقبال خوب شهروندان ریگانی از این تپه های شنی و گردشگران امکانات اولیه مثل فراهم آوردن جا و مکانی برای استراحت، نصب تعدادی آلاچیق به صورت طبیعی، نصب سرویس بهداشتی و ایجاد راه مناسب جهت دسترسی به تپه ها از اقدامات اولیه برای این تپه های منحصر به فرد در شهرستان است.

وی یادآور شد: این تپه های شنی در ۱۳کیلومتری شهرستان و در روستای علی آباد پشت ریگ قرار دارند.

رواج بازیهای ساحلی در عمق کویر

محمد جواد قربانی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ریگان نیز در گفتگو با خبرنگار ریگان افزود: مسابقات فوتبال ساحلی در حاشیه بلندترین تپه های شنی به زودی برگزار می شود که این امر باعث اشتیاق جوانان به امر ورزش و بازدید از این مناظر بدیع است.

وی افزود: با گسترش زمین فوتبال ساحلی در آینده نزدیک والیبال ساحلی نیز در این مکان راه اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به فصل بهار در این شهرستان افزود: این مکان قابلیت آن را دارد که مسابقات فوتبال لیگ شهرستانها و کشور در زمینه فوتبال و والیبال ساحلی برگزار کند.

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گزارش از موسی ملائیان

