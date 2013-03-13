واکنش علی سلمان به اقدام اخیر آل خلیفه / حرف کافی نیست عمل لازم است

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ علی سلمان رهبر جمعیت الوفاق بزرگترین اپوزیسیون شیعه بحرین در گفتگو با رویترز اظهار داشت: مردم بحرین در حال حاضر آنچه را در این کشور رخ می دهد ، مشاهده و سخنان مثبت را ارزیابی می کنند، اما تا زمانی که گفته ها به عمل تبدیل نشود، ارزش واقعی نخواهند داشت.

گفتنی است سلمان آل خلیفه ولیعهد بحرین روز دوشنبه به عنوان معاون اول نخست وزیر برای گفتگو میان دولت و مخالفان بحرینی و برقراری آشتی ملی تعیین شد.

شیخ علی سلمان ابراز امیدواری کرد که انتخاب افرادی که خواهان اصلاح امور هستند، در جایگاه های تصمیم گیری به اصلاحاتی که دستیابی به راه سیاسی پایدار را در پی داشته باشد، منجر شود.

وی با بیان این مطلب افزود: مذاکرات با دشواری طی می شود و دولت تمام پیشنهادهای مخالفان برای ایجاد سازوکاری که گفتگوهای مثبت را در پی داشته باشد رد کرده است.

رهبر الوفاق همچنین ابراز امیدواری کرد که انتخاب سلمان آل خلیفه بیانگر تمایل دولت برای مبارزه با فساد مالی و اداری بحرین و حل و فصل مشکل تبعیض نژادی در این کشور طی چهار دهه گذشته باشد.