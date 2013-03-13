  1. جامعه
  2. بهداشت
۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۱۵

اهدای تندیس جشنواره دکتر هدایت به آثار برتر 12 رشته دندانپزشکی

اهدای تندیس جشنواره دکتر هدایت به آثار برتر 12 رشته دندانپزشکی

دبير اجرايي دوازدهمين جشنواره علمي پژوهشي شهيد دكتر احمد هدايت از اهدای تنديس جشنواره، تقدیرنامه و جوايز نفيس به آثار برتر در 12 رشته دندانپزشكي خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن امين‌سبحاني از بین مقالات، پژوهش‌ها و نوآوری ها و ترجمه و تالیف كتابهاي ارسالی 12 رشته تخصصي دندانپزشكي بنابر نظر و انتخاب داوران، آثار برتر برگزيده شده  و پس از داوری رتبه‌هاي اول تا سوم تعيين و اعلام مي‌شوند.

وي با اشاره به برگزاري همزمان اين جشنواره با كنگره 53 انجمن دندانپزشكي ايران ادامه داد: تنديس جشنواره و جوايز نفيس نقدي به رتبه‌هاي برتر اهداء می گردد وهم چنین لوح تقدير به آثار برتر دارای رتبه های اول تا سوم اعطا خواهد شد.

دبير اجرايي دوازدهمين جشنواره علمي پژوهشي شهيد دكتر احمد هدايت گفت: در داوري مقالات داخلی و خارجی از نظرات صاحب‌نظران رشته دندانپزشكي در سراسر كشور استفاده شده است و مقالات مربوطه از طريق ايميل به اساتيد مجرب سراسر كشور ارسال شده است و در نهايت توسط هيئت مركزي داوران، براساس امتيازات كسب شده نظر نهايي اعلام خواهد شد.

امين‌سبحاني با بيان اينكه اين جشنواره را جامعه اسلامي دندانپزشکان با همکاری انجمن دندانپزشكي ایران برگزار مي‌كند، افزود: اين تنها جشنواره بخش خصوصي است كه در رشته دندانپزشكي برگزار مي‌شود و هيچ كمك مالي از دولت دريافت نمي‌كند. این جشنواره توسط بخش خصوصي و ‌NGO های رشته‌هاي مختلف دندانپزشكي برگزار مي‌شود و به بهترين مقالات  و آثار برگزیده جوايز ارزنده‌اي تعلق مي‌گيرد.

وي مقالات، نوآوري‌ها، فيلم‌هاي آموزشي، تاليف و ترجمه كتب را جزء آثار ارسالی شرکت داده شده در اين جشنواره برشمرد و افزود: دوازدهمين جشنواره علمي پژوهشي شهيد دكتر احمد هدايت هم‌زمان با كنگره 53 انجمن دندانپزشكي ايران در 26 ارديبهشت 92 در مركز همايشهاي برج ميلاد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2017817

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها