شکنندگان خط قرمز پلیس مجازات می شوند/ فعالیت 100 اکیپ در مانور نوروزی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کریم کشوری پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه مانور نوروزی پلیس راه و نیروهای امدادی استان کرمانشاه ضمن تبریک فرار رسیدن عید نوروز گفت: هم اکنون شاهد بزرگترین مانور طرح نوروزی پلیس راه در استان کرمانشاه به همکاری نیروهای امدادی استان خواهیم بود.

وی افزود: این مانور با هدف و شعار، کاهش سرعت، آرامش سفر و اشتباه کوچک مساوی است با حادثه ای بزرگی برگزار می شود.

کشوری ادامه داد: طرح نوروزی پلیس راه و نیروهای امدادی استان از 25 اسفند ماه سال جاری آغاز و تا 17 فروردین 92 ادامه دارد.

وی گفت: تمام نقاط استان کرمانشاه اعم از درون شهری و برون شهری تحت پوشش این طرح قرار گرفته است و در این طرح اداره کل راه و شهرسازی، حمل و نقل و پایانه ها، هلال احمر، شهرداری، استانداری و تقریبا می توان گفت که همه سازمان ها به نحوی در اجرای این طرح ما را یاری می رسانند.

کشوری از حضور 100 اکیپ در این طرح خبرداد و گفت: این اکیپ ها با تمام استعدادهای ممکن، متشکل از تیم های نظارتی سیار و ثابت در این طرح حضور داشته و مدیریت این اکیپ ها برعهده نیروی نتظامی است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ضمن آرزوی نوروزی خوب برای هم استانی ها و میهمانان نوروزی به استان کرمانشاه گفت: امیدواریم در نوروز شاهد هیچ حادثه ناگواری در سطح استان کرمانشاه باشیم.

وی از مردم خواست چون سنوات گذشته از جابجایی و انتقال لوازم منزل بدون اطلاع و همکاری با کلانتری محل به منظور حقفظ امنیت بیشتر خودداری کنند.

سرهنگ کشوری با اشاره به چهارشنبه سوری گفت: ایجاد خط قرمز برای نیروی اانتظامی، ایجاد مزاحمت برای مردم است، هر قشر و یا عاملی که بخواهد برای مردم ایجاد مزاحمت کند و یا خطر آفرینی کنند به شدت توسط نیروی انتظامی با آن برخورد می شود.

وی افزود: از نظر نیروی انتظامی نقاط پرتردد، پارک ها، میادین و محل تردد خودروها جزو خط قرمز محسوب شده و نباید در آن آتش بازی و ... صورت گیرد و مردم برای اجرای برنامه های چهارشنبه سوری تنها در داخل کوچه ها و درب منازل خود به صورت سنتی و محدود اقدام کرده و به شادی بپردازند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان چهارشنبه آخر سال خوبی را برای مردم استان آرزو کرد و گفت: امسال مکانی برای اجرای برنامه چهارشنبه سوری در استان تعبیه نشده و خواهش ما از مردم این است که از بروز رفتارهای مخاطره آمیز چون استفاده ترقه های غیر استاندارد خودداری کنند.

لازم به ذکر است، امسال نیز چون سنوات گذشته مانور نوروزی پلیس راه استان کرمانشاه با همکاری نیروهای امدادی پیش از ظهر چهارشنبه در مسیر میدان امام (ره) تا میدان شهدا کرمانشاه با حضور اکیپ های امدادی و پلیس به صورت باشکوه برگزار شد.

