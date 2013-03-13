لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی/ حضور پرشور در انتخابات توطئه های دشمنان را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی عصر سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان کرمان با اشاره به حساس بودن انتخابات پیش رو گفت: دشمنان در این برهه نیز به دنبال توطئه چینی خواهند بود و ما باید با هوشیاری نقشه های آنها را نقش برآب کنیم.

وی ادامه داد: مردم کرمان همواره در تمامی صحنه های ملی و مذهبی صحنه های پرشوری را خلق کرده اند به گونه ای که کرمان بیشترین آمار حضور مردم در انتخابات طی 10 دوره گذشته را به خود اختصاص داده است.

کمالی تصریح کرد: مردم ایران اسلامی بار دیگر با حضور پرشور در انتخابات حمایت خود از نظام و ولایتمداری خود را به اثبات می رسانند.

این مسئول یادآور شد: این حضور باعث یاس و ناامیدی استکبار جهانی شده و بار دیگر طعم تلخ شکست را به یاد دشمنان نظام و انقلاب می آورد.

معاون سیاس امنیتی استاندار کرمان با اشاره به اینکه 30 هزار نفر برای برگزاری انتخابات آتی در کرمان در نظر گرفته شده اند، تصریح کرد: این افراد شامل اعضاء شعب اخذ رای، متولیان امنیت انتخابات، اعضاء هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی هستند.

وی رای مردم را امانتی در دست مسئولین دانست و افزود: تمامی توان خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم و آرام به کار می گیریم.

کمالی در ادامه با اشاره به نقش رسانه ها در آگاه سازی مردم گفت: باید از این ظرفیت برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات و نابودی دسیسه های دشمنان استفاده کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان با اشاره به لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی تاکید کرد: تمامی افرادی که توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شده اند قابل احترام بوده و باید در مسیری صحیح به رقابتی سالم بپردازند.

وی ابراز داشت: برای مجریان انتخابات و مسئولین تفاوتی ندارد که چه کاندیدایی انتخاب می شود و همه این افراد خدمتگذار نظام بوده و احترام آنها واجب است.

