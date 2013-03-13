شرایط موجود جهانی حاکی از عظمت و شوکت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد عليرضا بيگي پیش از ظهر امروز چهارشنبه درآيين افتتاح و بهره برداري از مسجد«چهارده معصوم(ع)» روستاي چلقايي از توابع شهرستان بناب در جمع اهالي اين روستا و مسئولان منطقه اظهارداشت: بدون اينكه امتيازي از جمهوري اسلامي ايران سلب شود، در نشست اخير نظام سلطه وادار به اقرار برحق برخورداري جمهوري اسلامي از انرژي صلح آميز هسته اي شد.

وي با بيان اينكه اين امر در گرو جديت و پافشاري رهبرمعظم انقلاب برآرمانهاي انقلاب اسلامي است؛ يادآورشد: تجربه نشان مي دهد كه پافشاري به ارزشها و اهداف متعالي نظام همواره دستاوردهاي مطلوبي درپي داشته و در عوض كوتاهي و سازش با نظام سلطه نتيجه اي جز شكست و خواري نداشته است.

استاندار آذربايجان شرقي همچنين با بيان اينكه دشمن نمي خواهد نظام جمهوري اسلامي ايران الگوي ساير ملتهاي ستمديده واقع شود، به تحريمهاي جهان غرب اشاره كرد و افزود: همواره تبديل تهديد به فرصت از ويژگيهاي مهم انقلاب اسلامي است.

بيگي تأكيد كرد: تا زماني كه تجهيزات و تسليحات نظامي به پشتوانه هاي ايماني و اعتقادي مسلح نباشد، حتي مدرن ترين تجهيزات نظامي و موشكهاي آنها آهن پاره اي بيش نيستند.

وي تصريح كرد: دشمنان با اطمينان از توان نظامي توأم با باورهاي عميق ديني و عقيدتي جمهوري اسلامي، مقابله خود را به حوزه هاي اقتصادي تسرّي داده است.

استاندارآذربايجان شرقي درادامه با اشاره به اينكه امروز درجنگ تمام عيار اقتصادي هستيم؛ گفت: دشمن با سوء استفاده ازتكيه اقتصاد كشورمان به درآمدهاي نفتي، درصدد تضعيف اقتصاد كشورمان از طريق تحريم است و تمام سعي و تلاش ما نيز براين است كه از اقتصاد تك پايه اي نفت عبور كنيم.

بيگي با تأكيد براينكه بايد به سمت اقتصاد واقعي حركت كنيم؛ تصريح كرد: بايد با افزايش و توسعه صادرات از دادن سوبسيد و يارانه پرهيزكنيم.

استاندارآذربايجان شرقي سپس با اشاره به برخي مخالفتها با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها اذعان كرد: مجلس مانع اجراي فازدوم اين طرح شد و امروز نيز اعلام كردند كه هدفمندي يارانه ها در سه ماهه اول سال نيز اجرا نخواهد شد و پرداخت مبلغ اخير به مردم به عنوان عيدانه منظور شده است.

وي افزود: امروز دولت درمعرض انواع و اقسام اتهامات واقع شده است و مخالفان اتفاقات ريز و درشت را دستاويزي درجهت تخريب حجم انبوه خدمتگزاري دولت درهشت سال اخير قرار داده اند.

بيگي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به حضور پرشور مردم ايران در راهپيمايي 22 بهمن امسال گفت: پيام راهپيمايي22 بهمن امسال مهيا شدن ملت ايران براي حضور پرشور درانتخابات رياست جمهوري سال آينده بود و اين حضور بعنوان پشتوانه انقلاب اسلامي قرار مي گيرد.

وي درعين حال بيان كرد: ملت ايران با قدرت تمام با حضور پرشور درانتخابات رياست جمهوري حماسه عظيم ديگري خلق خواهند كرد.

استاندارآذربايجان شرقي خدمت رساني دردوران بعداز زلزله اهر، هريس و ورزقان را نشانه تمام عياركارآمدي دولت دانست و گفت: حادثه زلزله علاوه بر مشكلات عديده اجتماعي 5 هزاركيلومتر را شامل مي شد و جمهوري اسلامي توانست با مديريت صحيح و قابل تحسين خود 11 هزار و 500 منزل مسكوني و 10 هزار فضاي دامي را تكميل و دراختيار اهالي منطقه قراردهد.

به گفته وي در طي اين مدت بيش از يك ميليون و 500 هزار تن انواع مصالح ساختماني به منطقه حمل شد.

بيگي اظهار كرد: امروز شرايط لازم براي تحقق فرمان مقام معظم رهبري مبني بر تبديل اين حادثه به سكوي توسعه و پيشرفت منطقه ايجاد شده و همزمان با آغاز بهار، فصل جديدي از شكوفايي منطقه ارسباران شكل خواهد گرفت.

استاندارآذربايجان شرقي در ادامه ضمن تقدير و تشكر از توجه اهالي روستاي چلقايي به توسعه روستا بخصوص احداث بناهاي اسلامي گفت: اين روستا توانسته شرايطي را ايجاد كند كه درجهت تبديل شدن اين روستا به شهر اهتمام كنيم و بنده نيز خود را متعهد ميدانم كه موضوع تبديل اين روستا به شهر را پيگيري كنم.

وي اظهار اميدواري كرد با تحقق اين امر شاهد مشاركت بيش ازپيش اهالي درعمران و آباداني منطقه باشيم.

فرمانداربناب نيز باارائه گزارشي ازسيماي روستاي چلقايي گفت: امسال ازمحل پرداخت ارزش افزوده يك ميليارد و 700 ميليون ريال براي اجراي طرحهاي عمراني دراين روستا پرداخت شده است.

سعيد برقي افزود: روستاي چلقايي با يك هزار و 500 خانوار جمعيتي بالغ بر 5 هزار نفر دارد كه به جهت بازگشايي مسير، آسفالت و بهسازي روستا قدمهاي ارزنده اي برداشته اند و شوراي اسلامي و دهياري اين روستا جزو شوراها و دهياران موفق شهرستان هستند.

وي با اشاره به درخواستهاي اهالي و دارا بودن شرايط لازم، خواستار ارتقا اين روستا به شهر شد و گفت: اميدواريم مسئولين امر درجهت تحقق خواسته اهالي جواب مثبت دهند.

فرماندار بناب در ادامه همچنين بر حل مشكل فاضلاب روستاي چلقايي تأكيد کرد.