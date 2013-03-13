مخالفت نمایندگان با رای گیری در مجلس توسط سامانه هوشمند الکترونیکی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه بررسی و تصویب جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمایندگان ماده 7 این آئین نامه را پس از کش و قوس های فراوان با 114 رای موافق، 41 رای مخالف و 8 رای ممتنع حذف کردند.

درماده 7 طرح اصلاح آئین نامه داخلی آمده است: ماده 122 قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا می شود: ماده 122- کلیه رای گیری ها در مجلس با سامانه هوشمند الکترونیکی انجام می شود. هیات رئیس موظف است سامانه مذکور را برای رای گیری مخفی به نحوی برنامه ریزی نماید که ضمن حفظ و نگهداری نتیجه رای از لحاظ تعداد موافق، مخالف و ممتنع، امکان ثبت و ذخیره مشخصات نماینده یا شماره صندلی وی در سامانه وجود نداشته باشد.

چنانچه به هر نحوی اسامی نمایندگان در رای گیری مخفی، اعلام شود، تخلف محسوب می گردد و متخلف علاوه بر انفصال دائم از خدمات دولتی به مجازات افشاء اسناد طبقه بندی به کلی سری محکوم می شود.

به گزارش مهردر ماده 122 آئین نامه داخلی مجلس آمده است: رای گیری در مجلس به یکی از روش های ذیل انجام می گیرد: -1 با دستگاه الکترونیکی -2 علنی با ورقه -3 مخفی با ورقه -4 قیام و قعود.

در تبصره این ماده آمده است قبل از شروع رای گیری باید متن یا موضوع مورد بحث برای نمایندگان قرائت یا اعلام و بلافاصه رای گیری انجام شود در صورتی که متن اعلام شود و نیاز به قرائت نباشد باید متن رای گیری شده در پاورقی مشروح به مذاکرات به طور کامل آورده شود. رئیس جلسه موظف است با اعلام شروع رای گیری در انجام اخطار، تذکر، نطق یا توضیح جلوگیری کند و پس از حداقل 10 ثانیه نتیجه رای گیری را اعلام نماید.