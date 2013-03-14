پاپ جدید انتخاب شد/ مجامع جهانی به کشتار شیعیان در پاکستان رسیدگی کنند

برگزاری نشست کاردینالها برای انتخاب جانشین پاپ مستعفی

کاردینال‎های کاتولیک از روز سه شنبه 22 اسفند رایزنی های اصلی خود برای انتخاب جانشین پاپ بندیکت شانزدهم را آغاز کردند و سرانجام شب گذشته دویست و شصت و ششمین پاپ و جانشین "بندیکت شانزدهم" که استعفا داده بود، انتخاب شد.

معرفی «خورخه ماریو برگوگلیو» 76 ساله به عنوان پاپ جدید، توسط «ژان لوئیس توران»، کاردینال فرانسوی و با تشریفات خاص آن صورت گرفت. پاپ جدید که لقب «فرانسیس اول» را برای خود انتخاب کرده، پیش از این رهبری کلیسای بوئینس آیرس، پایتخت آرژانتین را بر عهده داشته است. وی پنجمین فرزند یک خانواده کارگر راه آهن و آهنگر بوده است.



مجامع جهانی به کشتار شیعیان در پاکستان رسیدگی کنند

روحانیون، طلاب و اساتید حوزه های علمیه تهران شنبه 19 اسفندماه در تجمع اعتراض آمیز نسبت به کشتار شیعیان در پاکستان خواستار رسیدگی مجامع جهانی و بین المللی به این گونه ظلمها شدند.

شنبه 19 اسفندماه با حضور طلاب، روحانیون، اساتید حوزه های علمیه تهران در مدرسه مروی تجمع اعتراض آمیز روحانیون علیه کشتار شیعیان در پاکستان آغاز شد.

طلاب در این تجمع پرشور با سر دادن شعارهایی همچون؛ به پاخیز مسلمان؛ در آتش است پاکستان، سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن؛ ای ملت پاکستان مسلمان حامی تو ایرانی با ایمان؛ ای اسرائیل حیا کن پاکستان رو رها کن؛ کشتار وحشیانه پاکستان درد پرخون دل مسلمان و...، مراتب انزجار خود را از این کشتارهای وحشیانه و غیرانسانی اعلام کردند.

بعد از تلاوت قرآن و نوحه خوانی، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، طی سخنانی گفت: شهدای امت اسلامی در این روزگار، مظلومینی هستند که به خاطر حق خواهی و حق طلبی و حق گویی به خاک و خون کشیده شده اند، انسانهایی که برای انسانیت هر روز پرپر می شوند و ظالمان و دیوصفتان و جهانخواران و سرسپردگان آنها هلهله و شادی می کنند و پیروزی سر می دهند و با خاک و خون افتادن انسانهای مظوم و بی پناه شادی می کنند. زمانه بدی است، انسانیت غریب است و مهجور.



تعریف آیت الله خوشوقت از عرفان تعریف عمیقی است

مراسم نکوداشت علمی مرحوم آیت الله عزیزالله خوشوقت با حضور اندیشمندان و برخی مسئولین شنبه 19 اسفندماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام علی اکبر رشاد رئیس حوزه علمیه امام رضا(ع) در این مراسم گفت: معلوم نیست دچار چه معصیتی شده‌ایم که پشتوانه‌های معنوی را یکی پس از دیگری از دست می‌دهیم و کسی هم جانشین آنها نیست.

وی تصریح کرد: قریب به 30 سال با آن بزرگوار مراوده داشتیم و ایشان به جلسات می آمدند و در خاطر ندارم که جلسه‌ای را تقاضا کرده باشیم که ایشان رد کرده باشند و منظم در جلسات گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حضور پیدا می کرد.

وی تأکید کرد: قریب به این 30 سال ذره‌ای احساس انانیت در ایشان ندیدم و از یک طلبه متوسط هم متواضع‌تر بود و هیچ ادعایی نداشت. ایشان ساده و بی ادعا و بی پیرایه بود.

رشاد گفت: عرفان کاذب عبارت درستی نیست عرفان که کاذب نیست. اگر چیزی کاذب است و نادرست است دیگر عرفان نیست. لفظ درست عرفان واره است. این عرفان واره‌ها کدام یک از هوس و شهوت فراتر رفته است. عرفان اهل بیت(ع) را کنار گذاشته‌ایم تعالیم افرادی که خودشان گرفتارند را فرا می گیریم. عرفان که مربوط به خواص اهل معرفت و علم بود، حال به امری پیش پا افتاده تبدیل شده و متأسفانه در منابر و جلسات نیز گفته می‌شود.

سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این مراسم با اشاره به اینکه از شاگردان مرحوم آیت الله خوشوقت بوده گفت: آیت الله خوشوقت مظهر معنویت و اخلاق بود و چون شمع بود که چون پروانه دور ایشان می گشتند. کلام ایشان تأثیرگذار بود و محبوب دلها بود. اینکه انسان بتواند در دلها جا باز کند کار ساده ای نیست. برخی محفوظات زیادی دارند ولی نمی توانند در دلها جا باز کنند.

وی یادآور شد: خیلی از انحرافات در تاریخ به این دلیل بوده که برداشتهای شخصی به عنوان دین عرضه شده و کسانی که این کار را کرده اند از معرفت اصیل دین آگاهی ندارند. تا از آیت الله خوشوقت سؤال نمی شد ایشان جواب نمی داد و در غیر این صورت آرام و ساکت بود. ایشان دشوارترین پرسشها را به روانترین شیوه پاسخ می داد که برای مردم قابل فهم باشد.ویژگی شاخص آیت الله خوشوقت این بود که نظر و عمل ایشان یکسان بود و آنچه را که می گفتند عمل می کردند. امثال ایشان مسیر را خود طی کرده و مردم را به آن هدایت می کرد و لذا این تأثیرگذار است.

حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم گفت: انسان اگر بخواهد به عمل صالح دست یابد باید شخص اول عالم اسلام، پیامبر(ص) را الگو قرار دهد.نقطه آسیب در این حوزه شرک است. انسان اگر توانست از همه مراتب شرک پاکیزه شود می تواند در سایه آراستگی به عمل صالح در انتظار لقاء الله باشد و این روش اهل معرفت است که در مکتب اولیاء زانو زده اند.

وی یادآور شد: عرفان اسلامی قله معرفت را لقاء الله می داند. تفاوت کلیدی اهل معرفت با غیر توجه به این قله است. عمل وسیله ای برای رسیدن به لقاء الهی است. بعد از این نگاه و خلاصه شدن هدف در این کمال نهایی، رصد عمل صالح و تلاش برای آراسته شدن به آن و دقت به مراتب خفی شرک و پاکیزه شدن از همه لایه های شرک همان راه عرفایی است که به قرب الهی نائل شدند.

مذهب تشيع در اتريش به رسميت شناخته شد

«سيد سالم حسن المقدم» نماینده مجلس اعلای عراق به واسطه جمع‌آوری چهارصدو پنجاه امضاء توانست موافقت اتریش را با به رسمیت شناختن تشیع به عنوان مذهبی دینی در این کشور به دست آورد.

وی در این باره گفت: کارگروه ادیان وزارت آموزش اتریش که مسؤولیت نظارت بر جمعیت‌های مذهبی و آموزش‌های دینی را برعهده دارد، پس از ارائه مستندات زیادی از سوی ما مبنی بر وجود شیعیان قابل توجه در اين کشور با به رسميت شناختن مذهب تشيع در اتريش موافقت کرد و شیعیان مقیم اتریش، از این پس مجاز به ساخت مدرسه برای آموزش تعالیم مذهبی به فرزندان خود خواهند بود و مي‌توانند آیین و رسوم مذهبی خود را از طریق قانونی برگزار کنند.

دیانت یعنی نوعی زندگی نه صرفاً اعتقاد

دهمین و آخرین نشست از سلسله نشست های الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با عنوان میزگرد "مسئله پیشرفت و تمدن اسلامی و مسئله پیشرفت و تمدن غربی" سه‌شنبه 22 اسفند در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمد رجبی رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای پرداختن به نسبت سبک زندگی امروز با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و ارتباط آن با الگوی توسعه در غرب باید ابتدا تعریف درستی از "سنت" داشته باشیم، گفت: متاسفانه سنت در گفتگوهایی که در رسانه های مختلف می شود با آنچه مفهوم اصلی آن در قرآن آمده متفاوت است.

وی افزود: ما معمولا به عادت جمعی سنت می گوییم در حالی که این عادات تاریخی دارند و یا به اشتباه به رسوم، سنت می گوییم و از رسم عمیق تر که آداب است به عنوان سنت یاد می کنیم ولی هیچ کدام از این ها سنت نیست، بلکه سنت امری است که به مبنایی ترین تلقیاتی که یک جامعه و انسان از عالم هستی دارد، بازمی گردد. مثلا رسم است که مرد به خواستگاری زن می رود که البته در بعضی جاها متفاوت است اما آنچه سنت است اصل ازدواج است و بقیه، رسوم، آداب و عادات مختلفی است که در سنت نهفته شده است.