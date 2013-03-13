  1. دانشگاه و فناوری
۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۲۶

ابررایانه های 100 برابر سریع تر به بازار می آیند

ابررایانه های 100 برابر سریع تر به بازار می آیند

عرضه ابر رایانه های فوق سریع که سرعت عملکرد آنها 100 برابر سریع تر از سیستم های کنونی است یک گام به واقعیت نزدیک تر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان IBM و سازمان پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا (DARPA ) به پیشرفتی دست یافته اند که انتقال حجم زیادی از داده را با مصرف بسیار اندکی از انرژی ممکن می سازد.

این دانش پژوهان قصد دارند نمونه اولیه این ارتباط اوپتیکی خود را که رکورد مصرف کم انرژی را می شکند، هفته آینده در نمایشگاه 2013  OFC/NFOEC عرضه کنند.

دانشمندان پیش بینی می کنند که ابررایانه های آینده به آنها در زمینه های بسیار متنوعی از جمله مدل سازی اقلیم جهانی، شبیه سازی مولکولی تمام سلول ها و طراحی نانو ساختارها یاری می رساند.

این پژوهشگران عرضه این رایانه های فوق سریع را برای سال 2020 پیش بینی می کنند اما تا آن زمان باید تحقیقات زیادی صورت بگیرد.

محققان با ترکیب مدارات ابتکاری فناوری نیمه هادی اکسید فلزی مکمل 32 نانومتری عایق سیلیکونی IBM با سطح حفره عمودی تابش لیزری پیشرفته و یک آشکارسازی نوری یک ارتباط مخابراتی اوپتیکی کم مصرف ساخته اند که با 24 میلی وات انرژی 25 گیگابیت اطلاعات را در ثانیه انتقال می دهد.

آنها توانسته اند سرعت انتقال داده را 66 درصد بیش از سیستم های کنونی افزایش و مصرف انرژی را به نصف کاهش دهند.

کد مطلب 2017828

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