کانون ازدواج آسان و پایدار در پارس آباد فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین آغاز فعالیت این کانون در پارس آباد تصریح کرد: این کانون با هدف هدایت گروههای سنی که در آستانه ازدواج هستند، فعال شده است.

وی با بیان اینکه ازدواج موفق با آگاهی اولیه و شناخت کامل از فرد مورد انتخاب اتفاق خواهد افتاد، تاکید کرد: ضروری است با آگاه سازی از نحوه انتخاب همسر زمینه ازدواج پایدار برای جوانان تسهیل شود.

کریمی با تاکید به اینکه جمعیت آماری گروه سنی جوانان در پارس آباد قابل توجه است، اضافه کرد: این طرح به صورت پایلوت در پارس آباد آغاز به کار کرده و در صورت نتیجه بخش بودن می تواند در سایر شهرستانها نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: علاوه بر این افرادی که در سالهای ابتدایی ازدواج خود هستند نیز می توانند از مشاوره و راهنمایی نیروهای فعال در این کانون برخوردار شوند.

فرماندار پارس آباد افزود: بررسی پرونده های طلاق نشان می دهد بسیاری از اختلافات خانوادگی با مشاوره و گفتگو قابل حل و فصل بوده است.

کریمی اضافه کرد: علاقه مندان می توانند با مراجعه به این کانون مورد مشاوره خود را طرح کرده و پاسخ سوالات خود را از مشاوران کانون اخذ کنند.