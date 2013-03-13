تشریح ابعاد جنگ و صلح در حوزه زیستی/ انسان سرمایه ملی وحیاتی هر کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور درنشست علمی با موضوع"تدوین سندراهبردی پدافند زیستی" ضمن بیان دیدگاه سازمان نسبت به تهدیدات زیستی گفت: برای رسیدن به یک ادبیات مشترک دردفاع زیستی تلاش های زیادی انجام گرفته و در جلسات متعدد ی که با حوزه های مختلف کشوری به انجام رسید در بعضی حوزه ها به اتفاق نظر و در بعضی دیگر به نتایج مطلوبی رسید و لذا باید در این موضوع به تعاریف پایه دست پیدا کرده ، حرکتی رو به جلو انجام داد و در مبحث را باز می گذاریم تا انشاالله متخصصان در این حوزه آن را تکمیل کنند علی ایحال با تلاش و جدیت توانستیم برای سند دفاع زیستی یک پیش نویس تولید کرده .در جلسات کارشناسی که با اکثر دستگاه های اجرایی برگزار گردید نظرات آن ها را دریافت نموده و اصلاحات لازم انجام گیرد .

وی در ادامه افزود: دو نکته مهم در بحث دفاع زیستی قابل ذکر است ،یکی از ضعف ها قوانین بین المللی و اهرم های بازدارنده برای منع به کارگیری عوامل زیستی است ، (بنابر ویژگی خاص عوامل زیستی یا همان عوامل میکروبی یا بیولوژیکی ، قوانین بین المللی نتوانسته بازدارندگی لازم و کامل را ایجاد کنند تا که کشورها بتوانند از آن استفاده کنند) ، نکته دوم اینکه سطح تولید خطر بسیار بالاست که نمی توان از آن چشم پوشی کرد ، در سطحی است که در امنیت ملی قابل توجه قرار گرفته است ، به عنوان مثال بعد از مرگ هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا ، معاون وی اعلام کرد که مرگ چاورز بر اساس حمله زیستی امریکایی هاست که قابل بررسی و توجه است، که این مطلب نشان دهنده بالا بودن سطح تهدید است .

حوزه های تهدید زیستی

دکترجلالی گفت:حوزه های تهدید زیستی را به 6 قسمت تقسیم بندی کرده ایم ؛ حوزه ی انسان (چون سرمایه ملی هر کشوری سرمایه انسانی آن است ، واضح است اگر دشمن در صدد عقب افتادگی یک کشور باشد ، نابود کردن نخبه گان فکری آن کشور اولویت دارد. بعنوان مثال، یکی از کارهایی که آمریکایی ها در این حوزه انجام دادند کشتن حدود 3 هزار دانشمند عراقی است که توسط شرکت های امنیتی اسرائیلی ،امریکایی صورت گرفت و به صورت هوشمندانه نخبه گان را ترور کردند ) ، دام و طیور و آبزیان ، حوزه نباتات و گیاهان و تمامی محصولات کشاورزی را در بر می گیرد ، حوزه آب آشامیدنی ، حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و حوزه غذا ودارو، صنعت بهداشت جزء حوزه های در برگیرنده پدافند زیستی است.

مشکلات پیشرو

سردار جلالی ادامه داد: مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد،یکی نبود تجارب کافی در زمینه پدافند زیستی ، دیگری ضعف در سامانه های پایش ،آشکار ساز و تشخیص و درتهدید زیستی است ،سوم نبود سامانه مدیریت بحران زیستی ، چهار وابستگی دانشی و فناورانه و صنعتی کشور در حوزه پدافند زیستی ، پنج ضعف در سازوکارهای حمایت جمهوری اسلامی در برابر تهدید زیستی ، شش کمبود بانک های اطلاعاتی در زیر ساخت های تخصصی ، آزمایشگاهی در پدافند زیستی ، هفتم، ضعف در زیر ساخت های تخصصی ، آزمایشگاهی در پدافند زیستی ، وآخر آسیب پذیر بودن زیر ساخت های کشور در برابر تهدیدات زیستی.

اولویت ها

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشورگفت: برای تنظیم سند اولویت هایی باید در نظر گرفته شود از جمله ؛ تدوین سند راهبردی (سند برای راهبری دفاع زیستی کشور ) ، موضوع آموزش ، فرهنگ سازی ، اطلاع رسانی، تدوین اسناد هادی و عملیاتی در شش حوزه ، معماری سازمانی و فعال سازی استانی پدافند غیر عامل برای پدافند زیستی ، تولید اسناد نظری مورد نیاز ، توسعه توانمندی های تخصصی از جمله گروه های تشخیص و درمان می باشد.

سازماندهی شبکه های آزمایشگاهی در پدافند زیستی

وی در خصوص بالا بردن سطح شناخت مردم و مسئولین گفت : در این راستا آموزش های باید انجام گیرد مانند ایجاد بانک ها و تقویت کلکسیون های تخصصی و درمانی ، طراحی دوره های آموزشی عرضی (برای مسئولین ) و طولی (برای تقویت نیروی متخصص) ، برگزاری رزمایش های پدافند زیستی دستگاهی استانی و ملی.

تهدیدات موجود در حوزه زیستی

سردار سرتیپ جلالی در راستای بر شمردن تهدیدات افزود : در این حوزه تهدیدات را به 3 دسته تقسیم می شود ، یکی تهدیدات طبیعی شامل تهدیدی است که بدون دخالت انسان بر اساس فرآیند های داخلی ، موجودات زنده ، ویروس ها، باکتری ها و سایر عوامل اتفاق می افتد ، دیگری تهدید زیستی با استفاده از عوامل تروریستی و سومین تهدید زیستی با محوریت یک کشور مهاجم علیه یک کشور صورت میگیرد.

سطح مقابله

وی در رابطه با سطح مقابله با تهدیدات این حوزه نیز گفت: سطوحی که برای مقابله با تهدیدات این حوزه بر می شمارند شامل : مباحث ایمنی و بهداشت فردی و درمان ، امنیت زیستی و سلامت و دفاع زیستی یک پارچه می باشد

ویژگی تهدیدات

سردار جلالی ویژگی های این حوزه را چنین برشمرد : تهدیدات زیستی ویژگی های دارد که باید به آن توجه شود یکی امکان دریافت ، منترل تآسیسات زیستی دوم کم و راحت بودن فرآیند تولید و به کار گیری تآثیرات زیستی ، سوم امکان پنهان کاری در عملیات وجود دارد ، چهارم متنوع بودن سناریو های تهدید و راه حل ها ، پنجم تکثیر و انتقال سریع عوامل زیستی و امکان گسترش حمله ، ششم وابستگی پدافند زیستی به فناوری های پیشرفته و زیر ساخت های گسترده بهداشتی ، هفتم امکان بازگشت مجدد ، هشتم عدم وابستگی فرآیند تهیه و به کارگیری تحصیلات زیستی ، نهم تآخیر در ورود آثار ناشی از حملات زیستی ، دهم سختی اثبات تهاجم و منشآ آن.

ابعاد عوامل زیستی

دکتر جلالی ابعادی را در این راستا ذکر کرده و اظهار داشت: در بحث دفاع زیستی بعدهای مختلفی مطرح می باشد مثل ؛ افزایش پایداری محیطی ، پنهان بودن در برابر آشکار سازی و حس گرها ، ایجاد ابهام در تشخیص و انتخاب نمودن اهداف

عوامل زیستی

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت:عوامل زیستی جدید که معمولا بدست انسان ساخته می شود و شامل ؛ بیماری های کم خطر، بیماری های مشترک انسان و دام مانند آنفولانزای خوکی ، بیماری های غیر بومی و تهدید زیستی خاموش مثل آلودگی مواد غذایی، ایجاد ناتوانی موقت و دائمی.

نبرد و جنگ زیستی

وی ادامه داد: در نبرد زیستی از عناصر زیستی بر علیه نیروهای متخاصم در صحنه ی جنگ استفاده می شود ولی چنانچه تهدیدی بر علیه ملت به کار گرفته شود ، از آن بعنوان جنگ زیستی نام برده می شود.

هدف از جنگ در حوزه زیستی

دکترجلالی هدف دشمن را چنین ذکر کرد: در حوزه زیستی دشمن اهدافی را دنبال می کند که از جمله آن می توان به ؛ فشار به دشمن برای تسلیم شدن ، خدشه دار نمودن چهره ی مختلف نیروها ، قتل عام نمودن مردم و از بین بردن مقاومت ، کاهش توان رژیم و وارد نمودن ضربه نظامی ، ایجاد غافل گیری و وارد نمودن ضربه نظامی و آسیب رساندن به سلامت عمومی جامعه و ایجاد تلفات جانی و ایجاد وحشت عمومی اشاره کرد.

اهداف زیستی زمان صلح

وی ادامه داد: علاوه بر اینکه دشمنان در زمان جنگ و بصورت آشکار اهدافی را دنبال می کنند در زمان صلح نیز بدنبال تهدیداتی می باشند که عبارتند از: آسیب رساندن به زیر ساخت های اقتصادی ، از بین بردن امنیت بهداشتی و غذایی ، ایجاد ترس و وحشت در جامعه ، ایجاد بازار فروش محصولات دارویی و مواد مبارزه با آفت و بیماری ها توسط کشورهای غربی ، آسیب پذیر نشان دادن کشور در برابر مواجهه با بحران و ایجاد منش های سیاسی اجتماعی در جامعه ، آسیب رساندن به سلامت عمومی جامعه و ایجاد تلفات جانی ، تحمیل هزینه های سنگین برای مقابله با آفات و بیماری ها به کشور و تضعیف موقعیت بهداشت و سلامت کشور در میان جوامع بین المللی.

اقدامات لازم پدافند زیستی

سردار جلالی درخاتمه اشاره کرد:در چرخه پدافند زیستی چند اقدام باید انجام گیرد از جمله : پایش تهدید در شرایط عادی (پایش کامل وجامع آن است که پیش بینی اتفاق را بکند) ، تشخیص تهدید ، هشدار دهی ، تصمیم گیری و عملیات ، محدود سازی ، درمان و مصون سازی