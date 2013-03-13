فروش چارتری بلیت پروازها غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، خلبان حمیدرضا پهلوانی در جمع نمایندگان دفاتر خدمات مسافرت هوایی سراسر کشور بر تعامل و برخورد مناسب با مسافران تاکید کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی هماهنگی در اجرای دستورالعمل ها را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: متاسفانه شاهد هستیم در برخی از دفاتر هوایی ، بلیت به نرخ بالاتر از قیمت مصوب به فروش می رسد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین خطاب به دفاتر خدمات مسافرت هوایی اظهار داشت: دستورالعمل های ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری را بازبینی و با برخورد با دلالان فروش بلیت از حق و حقوق مردم دفاع کنید.

خلبان پهلوانی ، فروش بلیت پروازها به صورت چارتری در برخی شرکت های هواپیمایی را غیرقانونی دانست و گفت: تاکنون هیچ مجوز چارتری برای پروازهای داخلی در سازمان هواپیمایی کشوری صادر نشده است و فروش بلیت به صورت چارتر ممنوع بوده و تنها براساس قوانین این سازمان انجام می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هیچ کدام از پروازهای برنامه ای و فوق العاده چارتری نیست، افزود: به استثنای برخی شرکت های هواپیمایی دولتی و شرکت هایی که امر جابه جایی کارمندان خود را برعهده دارند ، مجوز دیگر پروازها تنها بر اساس قوانین سازمان هواپیمایی کشوری صادر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تمام مشکلات ما از پروازهای چارتری است ، افزود: در مرداد ماه جاری ابلاغ کردیم که پروازهای چارتری باید طبق قانون انجام شود اما تا به امروز هیچ شرکتی برای دریافت مجوز پروازهای چارتری خود به سازمان مراجعه نکرده است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، در ادامه از دستکاری در بلیت ها در برخی آژانس های مسافرتی گلایه کرد و اظهار داشت: متاسفانه مشاهده شده است فروش بلیت در برخی از دفاتر خدمات مسافرت هوایی مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

خلبان پهلوانی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری، مولفه های حقوقی لازم برای برخورد با متخلفان را در دست دارد ، افزود: به منظور جلوگیری از سوء استفاده از حق و حقوق مردم، مجموعه ای در ترمینال ها مستقر خواهد شد و در صورت مشاهده هر گونه تخلف و نارسایی به مردم با کمک نیروی انتظامی، حراست، دادسرا و . . . با افراد خاطی برخورد می شود.









