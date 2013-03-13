کتاب "روانشناسي باليني كودك؛ اختلالات سلامت روان كودكي" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب با تألیف رونالد تي براون و همكاران و ترجمه محمد حاتمي و نيره عسگري رابري از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز منتشر شده است.

کتاب "روانشناسي باليني كودك؛ اختلالات سلامت روان كودكي" شامل 13 فصل است که با بخش‌هایی از جمله موضوعات ايمني، اخلاقي، قانوني، اختلال كاهش توجه، بيش فعالي، اختلالات سلوك، اختلالات بي اعتنايي مقابله اي، اختلالات تيك و تورت، اختلال وسواس فكري - عملي، اختلال هاي اضطرابي و بي اشتهايي رواني و پرخوري رواني همراه است.

در پیشگفتار این کتاب آمده است: پيوند بين عصب شناسي مولكولي و روانشناسي شناختي در چگونگي درك ما از تشخيص، سنجش و درمان اختلالات رواني كودكان و نوجوانان را متحول كرده است.

اكنون به خوبي مشهود است كه اختلالات رواني كودكان و نوجوانان بسيار پيچيده هستند و عوامل متعددي در تعيين و شكل گيري آن‌ها نقش دارند.

اين اختلالات در بطن محيط‌هاي غني اجتماعي، فرهنگي، خانوادگي و نموي، ريشه دوانيده‌اند، علاوه برآن، اين امر هر روز آشكارتر مي شود كه مفهوم سازي كامل و تمام عيار اختلالات رواني كودكان و نوجوانان را مي توان به بهترين وجهي از طريق پديده‌اي موسوم به رويكرد آسيب شناسي رشد و تحول به سامان رساند.

این كتاب از سوي گروه كاري انجمن روانشناسي آمريكا (APA’s) در رابطه با داروهاي روان گردان براي كودكان و نوجوانان نوشته شده است. اين گروه كار كه مركب از روانپزشكان و روانشناسان باليني برجسته كودكان و نوجوانان هستند، كتابي جامع، علمي، به روز، دقيق و پاسخگو در ارتباط با روش‌هاي باليني دنياي واقعي، فراهم كرده‌اند.

این کتاب در 242 صفحه و شمارگان هزار نسخه با قیمت 5500 تومان از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز به چاپ رسیده است و علاقمندان برای تهیه این کتاب می توانند با شماره تلفن 02177503824 تماس بگیرند.