ماموران پارک لاله یک اثر هنری را نابود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی یکی از آثار جشنواره هنر محیطی تهران توسط ماموران پارک لاله تهران نابود شده است که احمد نادعلیان دبیر جشنواره و الله‌خانی خالق اثر از بین رفته، متنی را در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند.

متن نامه صاحب اثر به نادعلیان از این قرارست: وقتی نقد یک اثر هنری دستخوش گفت‌وگو‌های غیر کار‌شناسان یک مجموعه می‌شود تصمیم به حفظ یا حذف اثر با نظر کارشناسانی رقم می‌خورد که پاک کردن صورت مسئله را بر هر زحمتی ترجیح می‌دهند.

امروز تعجب نکردم وقتی شنیدم اثر هنر محیطی من در پارک لاله با نظر کا‌شناسان محله به بهانه و یا علت احتمال خطر آتش سوزی در محل تخریب شده. وخوب می‌دانم، کار‌شناسان ما که به خیال خود با خاطری اسوده بار مسئولیت را از دوش خود بر زمین نهاده‌اند چه خدمتی به شهروندان کرده‌اند!

اما پیشنهادی به این مسئولین دلسوز دارم و آن اینکه وجود پمپ بنزین‌ها در شهر و جاده‌ها بسیار خطر ساز است و هر لحظه احتمال فاجعه انفجار را با خود دارند، گمان می‌کنم با این طرز تفکر و درایت دوستان باید هر چه سریع‌تر اقدام به تعطیلی و تخریب پمپ بنزین‌ها کرد و یا برای جلوگیری از تصادف‌های جاده‌ایی جاده‌ها را مسدود کرد تا تصادفی صورت نگیرد وبسیاری موارد از این دست.

اما اگر لختی بیاندیشیم در مورد اثر بنده که پرس درخت‌های خشک در فرمی مکعب شکل با مفهوم اخطار به روند تخریب طبیعت بود و در افتتاحیه جشنواره با استقبال و تایید کم نظیر هیآت داوران دکتر جمشید حقیقت‌شناس و استاد گلناری و... همچنین شخص شما بزرگوار به عنوان دبیر جشنواره هنر محیطی تهران روبرو بود چرا باید حتی قبل از پایان مدت نمایشگاه با نظر کسانی که به گمانم صلاحیت هنری نداشته‌اند بدون انکه با شما و هیأت داوران، سازمان زیباسازی و بنده به عنوان خالق و صاحب اثر گفتگویی انجام گیرد، اقدام به تخریب اثر نموده باشند؟

اولین موردی که این رفتار آشکار می‌سازد متاسفانه عدم آگاهی و شناخت مسئولینی است که چنین اقدامی کرده‌اند و این بی‌ احترامی تمام به شهروندان است و هنرمندان جامعه. آن‌ها به راحتی و بی‌هیچ تعهدی نسبت به حفظ یک اثر هنری برای آسایش کاذب خود صورت مسئله را پاک کرده و به دلایلی مضحک حاضر به تخریب و از بین بردن اثر هنری‌ای شده‌اند که می‌توانست با انتقال آن به مکانی مطمئن‌تر و امن‌تر و یا قرار دادن نگهبان در محل تا پایان موعد نمایشگاه و تصمیم گیری در مورد اثر، مدت‌ها حفظ شود و در فرهنگ‌سازی و دعوت مخاطبانش به حفظ محیط زیست موثر افتد.

اما متاسفانه در پیگیری‌هایی که انجام شد هیچ اقدام اولیه و درستی در خصوص گرفتن نظر دبیر جشنواره و هیئت داوران در این مورد انجام نگرفته و بنده به عنوان کمترین بنده هنر و خالق اثر از شما استاد فرهیخته که دبیری این جشنواره را به عهده داشته‌اید تقاضای پیگیری جدی ترموضوع را دارم.

نادعلیان دبیر جشنواره هنر محیطی نیز در متنی اینگونه توضیح داد: آنچه که اشتباه بوده است، عدم هماهنگی با سازمان زیباسازی و دبیر جشنواره بوده است. اگر نگرانی منطقی وجود داشت ما آمادگی داشتیم که با هماهنگی سازمان زیبا سازی اثر را به مکان مناسب‌تری انتقال دهیم.

ما انتظار نداشتیم و نمی‌توانیم تضمین کنیم که یک اثر هنر محیطی برای همیشه باقی بماند. اما تجریب اثر قانع کننده نیست. در حال حاضر تقاضا دارم از هنرمند عذرخواهی شود. و اینکه سازمان یا نهاد مربوطه هزینه بازسازی مجدد اثر در مکانی مناسب را تامین نماید. این موضوع نشان می‌دهد که بسیاری از دست اندرکاران شهری اثر هنری را فقط چوب و یا سنگ تلقی می‌نمایند. موضوع از طرف سازمان زیباسازی پیگیری خواهد شد.