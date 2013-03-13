به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر نزدیک به یکصد دستگاه دکل حفاری خشکی و جک آپ دریایی در صنعت نفت و گاز ایران به طور همزمان مشغول به کار است.



با این وجود، اخیرا با صدور مصوبه ای توسط دولت و اجرای طرح فروش گازوئیل با قیمت‌های منطقه ای بهای گازوئیل مصرفی دکل‌های حفاری نفت و گاز 7 برابر شده است.



قیمت فروش هر لیتر گازوئیل از نرخ مصوب و آزاد 350 تومان به بیش از 2000 تومان افزایش یافته است به طوری که در برخی از استان های مرزی 2000 تومان و در جزایر و منطقه خلیج فارس حتی تا لیتری 2500 تا 2700 تومان هر لیتر گازوئیل به دکل های حفاری توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استانی عرضه می شود.



در این طرح فرمول قیمت گذایر گازوئیل متناسب با قیمت این فرآورده نفتی در کشور همسایه مقابل انجام می شود به طوری که بهای هر لیتر گازوئیل در مرز ترکیه و حاشیه خلیج فارس گران تر از مرزهای عراق، افغانستان و پاکستان است.



مطابق با بخشنامه داخلی صادر شده قیمت گازوئیل برای دکل‌های حفاری شاغل در استان‌های سیستان و بلوچستان، مازندران، گیلان، گلستان، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، ایلام، قم، اردبیل، فارس، خوزستان، کهکیلویه و بویر احمر، هرمزگان، کرمانشاه و جزایر حاشیه خلیج فارس با این روش جدید به فروش می رسد.



به اعتقاد مسئولان شرکت‌های حفاری، افزایش قیمت گازوئیل دکل های حفاری منجر به افزایش هزینه های حفر چاه و تولید نفت و گاز در کشور خواهد شد.