انجام 35 هزار ویزیت رایگان توسط گروه مدد محرومان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر لعبت گرانپایه با اعلام این خبر گفت: با انجام 20 سفر گروه متخصصان مدد محرومان سازمان نظام پزشکی به مناطق محروم و دور افتاده در اقصی نقاط کشور از خرداد 1390 تاکنون، بالغ بر 35 هزار بیمار نیازمند ویزیت شده‌اند و بیش از هزار مورد عمل جراحی به صورت رایگان برای آنان انجام شده است.

وی افزود: اخیراً در جلسه‌ای با حضور 15 تن از نمایندگان استانها و شهرهای مختلف در مجلس شورای اسلامی، مقرر شد که با فراهم شدن امکانات و بسترهای لازم بزودی شاهد فعالیت گروه‌های مدد محرومان در سطح استانهای کشور باشیم.

دبیر مجمع درمانگران داوطلب (مدد محرومان) سازمان نظام پزشکی اضافه کرد: فعالیت گروه مدد محرومان به صورت استانی، علاوه بر بهره‌مندی از ظرفیت و توان متخصصان بومی، کاهش هزینه‌ها و تسهیل در دسترسی بیماران مناطق محروم به خدمات تخصصی را به دنبال خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد با استمرار حمایت جدی سازمان نظام پزشکی از این اقدام خداپسندانه، شاهد رشد شاخص‌های سلامتی به ویژه در مناطق محروم کشور باشیم.

اعضای جامعه پزشکی علاقمند عضویت در گروه مدد محرومان نظام پزشکی می توانند با مراجعه به وب سایت www.irimc.net ثبت نام نمایند.