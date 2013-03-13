به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجوادحسین زاده در کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان کرمان با اشاره به طرح راه‌اندازي ايستگاه‌هاي مطالعه عنوان كرد: اجراي اين طرح نقش بسيار مهمي در افزايش سرانه كتابخواني در جامعه دارد.

وي با بيان اينکه اجراي طرح ايستگاه‌هاي مطالعه در دسترسي بيشتر مردم به كتاب موثر است، افزود: اجراي مستمر و دقيق اين طرح مي‌تواند باعث افزايش سرانه مطالعه در كشور شود.

مديركل كتابخانه‌هاي عمومي استان كرمان افزود: اين طرح خلاقانه و تاثيرگذار سبب مي‌شود افراد از اوقات فراغت خود بهترين استفاده را ببرند و در ضمن آگاهي و بصيرت در جامعه افزايش پیدا کند.

حسين زاده با اشاره به راه‌اندازي پنج ايستگاه مطالعه در استان كرمان گفت: اين ايستگاه‌ها در استانداري، فرودگاه، بيمارستان افضلي پور، دادگستري و سرپرستي بانك ملي راه‌اندازي شده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به وظایف کمیته های نهضت مطالعه مفید در استان کرمان گفت: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری در چند سال اخیر که در حوزه کتاب و کتابخوانی داشته‌اند همه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند در این حوزه برنامه‌ریزی جدی انجام دهند.

حسین‌زاده با اشاره به اینکه براساس سند نهضت مطالعه مفید، 17 دستگاه فرهنگی عضو کمیته نهضت مطالعه مفید هستند، ابراز داشت: این کمیته ها در سطح شهرستان‌های استان کرمان به ریاست فرمانداران هر شهرستان تشکیل شده است و حدود 395 نفر در سطح استان کرمان از همکاران و نخبگان علمی و فرهنگی عضو این کمیته‌ها هستند.

وی عنوان داشت: دهه آینده دهه پیشرفت و عدالت و مسیر چشم‌اندازهای برنامه پنجم و افق برنامه 20 سال کشور است و قاعدتا باید از مسیر علم دانش و اندیشه عبور کنیم و کتاب و کتابخوانی در این زمینه مهم است.

حسین‌زاده تصریح کرد: کمیته‌های نهضت مطالعه مفید در سراسر استان کرمان تشکیل شده و حدود 400 مصوبه در این کمیته‌ها به تصویب رسیده است و 264 مصوبه این کمیته‌ها اجرایی شده است و به نوعی دغدغه بحث کتاب و کتابخوانی کم شده است.

وی بیان داشت: یکی از مباحثی که باید در کمیته‌های مطالعه مفید دنبال کنیم، بحث ترویج کتاب و کتابخوانی و نشر کتاب است و این برنامه‌ها در مکان‌هایی که مردم حضور دارند، اجرا می‌شود.

