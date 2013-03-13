تصادفات در شهرستان البرز 30 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رحمانی در این باره اظهارداشت: با تلاش ماموران انتظامی شهرستان البرز، کشف انواع سرقت در سال جاری 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و 400 سارق نیز دستگیر شده‌اند.



وی ادامه داد: در این مدت، سرقت مغازه 67 درصد، اماکن خصوصی 36 درصد، داخل خودرو 25 درصد، محموله 57 درصد، جیب‌بری 100 درصد و سرقت احشام 17 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و در موضوع سرقت منزل نیز تغییری نداشته است.



فرمانده انتظامی شهرستان البرز کشف 121 کیلو مواد مخدر و دستگیری 52 قاچاقچی را از دیگر اقدامات پلیس این شهرستان برشمرد.



رحمانی، با اشاره به اقدامات انجام شده در برخورد با تخلفات رانندگی در شهرستان البرز از توقیف یک هزار و 723 دستگاه خودرو و سه هزار و 915 دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخلفات مختلف خبر داد و افزود: وقوع انواع تصادفات در این شهرستان در 11 ماهه امسال 30 درصد کاهش یافته است.

