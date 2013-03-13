به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد درباره نظارت بر اکران‌های نوروزی سینماها و جلوگیری از بروز مشکلات گفت: کلا فیلم‌هایی که امسال در جشنواره فجر به نمایش درآمدند زیر ذره‌بین نهادها، محافل مختلف هنری، موسسات، بخش خصوصی، رسانه‌ها و حتی برخی از روحانیون بودند که با حساسیت موضوع فیلم‌ها را دنبال می کردند و خوشبختانه فیلم‌ها اشکا‌ل‌های عمده‌ای ندارند.

وی افزود: در تعطیلات نوروزی به دلیل استقبال مردم از سینما رقابت خاصی بین سینماگران برای نمایش فیلم ها وجود دارد و قرار بر این است که شورای صنفی نمایش با ساز و کاری که دارد، راهکاری در نظر بگیرد که اختلاف درباره تعیین فیلم‌های اکران نوروزی به حداقل کاهش پیدا کند و فیلم‌ها نیز از نظر محتوایی مشکلی در زمان اکران نداشته باشند.

وزیر ارشاد عنوان کرد: در سال گذشته بحث‌های مختلفی درباره برخی از فیلم‌ها مطرح شد اما امسال فیلمسازان دقت کرده بودند تا اشکال‌ فیلم‌های خود را برطرف کنند تا به‌خاطر یک فیلم، کل جشنواره زیر سوال نرود.

حسینی در پایان تاکید کرد: لذا فکر نمی‌کنم در زمان اکران فیلم‌های جشنواره امسال، بحثی وجود داشته باشد.