آشوری عضو هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه انتخاب یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس به عنوان عضو هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار داشتند.

تنها کاندیدای عضویت در این هیات محمد آشوری نماینده بندرعباس بود که نمایندگان مجلس با 164 رای از مجموع 182 رای ماخوذه وی را به عنوان عضو هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کردند.

به گزارش مهر، در ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس با رای مجلس در این هیات عضو می شود.

قانون مربوط به تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری اخیرا در مجلس نهم به تصویب رسیده است.