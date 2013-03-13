مدیران فرهنگی رابطه خود با فعالان دانشجویی تصحیح کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا خواجه سروی در هشتمین نشست سراسری مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، گفت: موفقیت هایی که در هفت سال گذشته در حوزه فرهنگی دانشگاه‌ها رخ داد، باعث شد که فضای دانشگاهی از یک فضای سیاست‌زده به یک فضای آرام و فعال تغییر شکل پیدا کند.

وی با اشاره به ابلاغ راهبردی سند فرهنگی دانشگاه‌ها به دانشگاه های سراسر کشور گفت: این سند در روزهای اخیر به صورت رسمی ابلاغ شده، پس باید اجرای آن را جدی تر دنبال کنیم.

خواجه سروی ادامه داد:‌ امروز دانشگاه‌های ما، هم دانشگاه‌های آرامی هستند و هم فعالیت‌های مختلف علمی، پژوهشی، فرهنگی و هنری با شور و نشاط زیادی برگزار می شود؛ البته فضای موجود در دانشگاه با فضای مطبوع فاصله زیادی دارد، اما مطالبات دانشجویان مطالبات نظام و رهبری بوده و در حوزه استادان نیز تقویت نگرش تربیتی رخ داده است.

وی یادآور شد: امروزه هیچ استادی در دانشگاه نیست که دغدغه تربیت انسان و تحویل دادن یک فرد دانش آموخته به جامعه را نداشته باشد، بنابراین اینکه دانشگاه به یک محیط تربیتی و تعهدی تبدیل شود، دغدغه جامعه ماست.

معاون فرهنگی وزیر علوم یادآور شد: گلایه تشکل های دانشجویی از مدیران فرهنگی در دانشگاه‌ها این است که می گویند مدیران فرهنگی اجازه فعالیت به ما را نمی دهند، بنابراین ما تاکید می کنیم که از ظرفیت دانشجویان و استادان، خصوصاً در ماه‌های آینده که انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم، استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: دانشگاه‌هایی که این ظرفیت را ندارند، فعال می کنیم و دانشگاه‌های ما حدود پنج میلیون دانشجو و استاد دارد که باید در انتخابات حضور گسترده داشته باشند.

وی ادامه داد: تا زمان انتخابات سه مرحله باید در دانشگاه‌ها اجرایی شود که یکی تبیین انتخابات است، دیگری مشارکت آفرینی و ایجاد زمینه برای انتخاب اصلح و پس از انتخابات نیز مدیریت فضای دانشگاه به سمت حرکت عقلانی دانشگاه مطرح است.

خواجه سروی در ادامه افزود: حضور دانشگاهیان به عنوان ناظر بر انتخابات فواید مهمی دارد که یکی از آنها روایتگری انتخابات در محیط‌های دانشگاهی است و بعد از انتخابات باید محیط دانشگاه طوری مدیریت شود که سیر عقلانی خود را طی کرده و دستخوش دشمنان نشود و انتظار ما این است که مدیران فرهنگی رابطه خود را با فعالان دانشجو تقویت و تصحیح کنند.