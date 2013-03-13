نقد کتاب در 15 استان کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم مقیمی صبح چهارشنبه در نشست خبری در بیرجند، با اشاره به اینکه نقد کتاب تاکنون در 15 استان کشور برگزار شده است، اظهارداشت: خراسان جنوبی رتبه پنجم کشور از لحاظ برگزاری جلسات نقد کتاب را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه نقد کتاب از جمله چشم اندازهای این نهاد بوده که از نیمه دوم سال جاری در کشور آغاز شده است، افزود: جلسات نقد کتاب در سه سطح ملی، استانی و محلی برگزار می شود.

مقیمی با اشاره به اینکه جلسات نقد در سطح ملی توسط نهاد مرکز تامین هزینه می شود، بیان کرد: جلسات استانی با حمایت مسئولان استانی و محلی نیز توسط ngo ها و مراکز فرهنگی پیگیری و برگزار می شود.

وی با بیان اینکه کتاب کالایی فرهنگی است، تاکید کرد: باید به کتاب و نوع نگارش و ویراستاری آن پرداخته شود، که نقد کتاب از مهمترین راهکارها در این خصوص است.

مقیمی تازگی بخشیدن به کتاب، حمایت از ناشران و کمک به شناخت بیشتر برخی نویسندگان در راستای حمایت از نویسندگان، اندیشمندان و مفاخر استان ها را از جمله اهداف نقد کتاب عنوان کرد و بیان داشت: نقد کتاب از برنامه های این نهاد در سال 92 نیز قرار گرفته و با جدیت پیگیری خواهد شد.

وی به شرح وظایف مجموعه فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور اشاره کرد و افزود: در این نهاد هدف ترویج و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی بوده و در این راستا فعالیت های زیادی برای گسترش مطالعه مفید و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی صورت گرفته است.

مقیمی با اشاره به اینکه طی دوسال گذشته برنامه ریزی هایی برای تغییر شیوه کتابخوانی برای ترویج فرهنگ مطالعه مفید انجام شده است، افزود: از مهمترین برنامه ها در این راستا برگزاری مسابقات کتابخوانی است.

وی با اشاره به اینکه آمار شرکت کنندگان در این مسابقات در دی ماه امسال در کشور دو میلیون نفر بوده ست، اظهارداشت: این رقم تا پایان سال جاری به چهار میلیون نفر خواهد رسید.

برگزاری روزانه یک مسابقه کتابخوانی در کشور

مدیرکل فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به اینکه در حوزه مسابقات کتابخوانی روازنه یک مسابقه در کشور برگزار شده است، افزود: این مسابقات برای 11 قشر در کشور برگزار می شود.

وی ادامه داد: این مسابقات برای گروه های سنی مختلف و اقشار دانش آموز، دانشجو، فرهنگیان، نظامیان، پزشکی، علمی، مادران، طلاب، زندانیان، مددجویان نهادهای حمایتی، کم بینایان و نابینایان و... برگزار می شود.

مقیمی دین، انقلاب اسلامی، علوم اجتماعی، شعر و ادب، علوم تربیتی و ادبیاتی را از جمله موضوعات مسابقات کتابخوانی برشمرد.

به گفته وی مسابقات این نهاد به صورت آنلاین، مکتوب و گویا ویژه نابینایان برگزار می شود.

اختصاص رتبه دوم کشور به خراسان جنوبی در شبکه مسابقات کتابخوانی کشور

مدیرکل فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: خراسان جنوبی در سطح کشور رتبه دوم در شبکه مسابقات کتابخوانی را به خود اختصاص داده است.

مقیمی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی رشد قابل توجهی در مسابقات کتابخوانی داشته است، افزود: هم اکنون سرانه مطالعه در کشور 75 دقیقه و 34 ثانیه اعلام شده که این رقم تا پایان سال گذشته در خراسان جنوبی 92 دقیقه و 12 ثانیه به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی 21 هزار و 657 نفر در مسابقات آنلاین کتابخوانی در 11 ماهه امسال شرکت کرده اند، تصریح کرد: این استان در این مسابقه رتبه پنجم کشور را از آن خود کرده است.

مدیرکل فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به اینکه در مسابقات مکتوب کتابخوانی نیز از این استان 24 هزار و 28 نفر شرکت کرده اند، یادآور شد: در این نوع مسابقات خراسان جنوبی رتبه 10 کشور را کسب کرده است.