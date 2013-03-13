ظرفیتهای معادن هرمزگان برای ایجاد اشتغال به کار گرفته شود/لزوم محو بیکاری در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی صبح چهارشنبه در جلسه شورای اشتغال استان هرمزگان با بیان اینکه در سال 91 با وجود تمامی محدودیت ها و کمبودهایی که وجود داشت استان هرمزگان موفق شد در حوزه اشتغال اقدام های قابل توجهی را انجام دهد، اظهار داشت: حرکت در یک مسیر بدون مانع کار سختی نیست اما عبور از گردنه های صعب العبور هنرمندی می خواهد که این هنر مدیران استان هرمزگان است که موفق شدند در یک شرایط متفاوت و غیرطبیعی فرصت های شغلی بی شماری را ایجاد کنند.

وی با اشاره به نتایج راست آزمایی از فرصت های شغلی ایجاد شده در استان هرمزگان، افزود: نتایج راستی آزمایی بیانگر عزم و اراده جدی مدیران برای حذف بیکاری در استان است.

استاندار هرمزگان افزود: روحیه خدمت گذاری مسئولان فرصت مناسبی برای انجام اقدامات مهم در حوزه های مختلف است و با این روحیه می توان استان هرمزگان و به ویژه شهر بندرعباس را در حوزه عمران شهری تبدیل به یک شهر ممتاز کرد.

عزیزی یادآور شد: در سال آینده چه دولت دستور العملی اعلام کند و چه خیر، بحث اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی در هرمزگان باید به عنوان یک ضرورت در سند راهبردی استان مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی بر لزوم ایجاد اشتغال پایدار در هرمزگان تاکید کرد و ادامه داد: مرز نهایی و هدف اصلی شورای اشتغال هرمزگان باید محو بیکاری در این استان باشد.

استاندار هرمزگان همچنین خواستار اصلاح فرهنگ اشتغال شد و عنوان کرد: اشتغال حتما به معنای استخدام قطعی و رسمی در یک اداره نیست بلکه ایجاد اشتغال برای تامین معیشت از راه شرعی و قانونی اشتغال محسوب می شود.

عزیزی با بیان اینکه هنوز بسیاری از فرصت ها و ظرفیت های استان هرمزگان شکوفا نشده که این امر باید با یک عزم و اراده جدی محقق شود، خاطرنشان کرد: ظرفیت معادن یکی از فرصت های شکوفا نشده در استان هرمزگان است و معادن باید در اختیار مردم قرار بگیرد و در این راستا فرصت های شغلی مختلفی ایجاد شود.