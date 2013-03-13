سفره طبیعت در بوستانهای شرق تهران پهن می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عبداللهی با اشاره به ویژه برنامه های سامانه نشاط در روز طبیعت گفت: برپايي غرفه هاي فرهنگي، ورزشي (نقاشي کودک، قرآن بخوانيد، دارت، طناب کشي، بازيهاي بومي و محلي، مسابقه روپايي با توپ، توزيع اقلام ورزشي بين خانواده ها)غرفه آموزشهاي شهروندي، مشاوره سلامت و... از جمله ويژه برنامه هاي اجرایی در روز طبيعت است.

وي با اشاره به آمادگي شهرداري منطقه 8 براي روز 13 فروردين "روز طبيعت" افزود: آماده سازي نمازخانه هاي بوستانهاي سطح منطقه و برگزاري نماز جماعت در بوستانهای شرق تهران از ديگر برنامه هاي در روز طبيعت است.

عبداللهی با اشاره به اجرای طرح هبه در منطقه 8 افزود: این طرح با مشارکت شهروندان در شرق تهران اجرا می شود.