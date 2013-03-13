  1. جامعه
  2. شهری
۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۳۷

سفره طبیعت در بوستانهای شرق تهران پهن می شود

سفره طبیعت در بوستانهای شرق تهران پهن می شود

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 8 از اجرای ویژه برنامه های روز طبیعت در بوستانهای شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عبداللهی با اشاره به ویژه برنامه های سامانه نشاط در روز طبیعت گفت: برپايي غرفه هاي فرهنگي، ورزشي (نقاشي کودک، قرآن بخوانيد، دارت، طناب کشي، بازيهاي بومي و محلي، مسابقه روپايي با توپ، توزيع اقلام ورزشي بين خانواده ها)غرفه آموزشهاي شهروندي، مشاوره سلامت و... از جمله ويژه برنامه هاي اجرایی در روز طبيعت است.

وي با اشاره به آمادگي شهرداري منطقه 8 براي روز 13 فروردين "روز طبيعت" افزود: آماده سازي نمازخانه هاي بوستانهاي سطح منطقه و برگزاري نماز جماعت در بوستانهای شرق تهران از ديگر برنامه هاي در روز طبيعت است.

عبداللهی با اشاره به اجرای طرح هبه در منطقه 8 افزود: این طرح با مشارکت شهروندان در شرق تهران اجرا می شود.

کد مطلب 2017850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها