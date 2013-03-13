توجه ویژه به حوزه نخبگان و علم و فناوری در بودجه 92/ حمایت برای حضور در بازارهای چهانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه در خصوص بودجه‌های اختصاص یافته به امور نخبگان در سال جاری افزود: بودجه سال 91 بودجه‌ای انقباضی بود و باید مطابق آن به بخش‌های مختلف اعتبارات لازم اختصاص می‌یافت ولی اعتبار تخصیص یافته به حوزه علم و فناوری و نخبگان بر اساس آنچه در ردیف‌های بودجه‌ای بود، در مقایسه با سایر بخش‌ها از وضعیت بهتری برخوردار بود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: برای سال آینده نیز با توجه به اینکه بودجه سال 92 دارای دو ویژگی از جمله انقباضی بودن و کاهش تکیه بر درآمدهای نفتی است، بودجه‌های حوزه نخبگان و علم و فناوری با وسعت نظر دیده شده است.

وی با اشاره به تعاملات این معاونت با کشورهای مختلف در حوزه علم و فناوری خاطر نشان کرد: تفام نامه‌های دولتی فقط کار بستر سازی تعاملات علم و فناوری را انجام می‌دهد و شرط لازم برای برقراری این تعاملات فراهم کردن ورود بخش‌های خصوصی دانش بنیان به این حوزه است.

سلطانخواه ادامه داد: از این رو از حضور شرکت‌های دانش بنیان برای ارائه محصولات خود در خارج از کشور و یافتن بازارهای صادراتی حمایت می‌کنیم به گونه‌ای که در سال گذشته شرکت‌های دانش بنیان محصولات خود را در نمایشگاه‌های چین، اردن و چند کشور دیگر با حمایت‌های دولتی عرضه کردند.

وی با تاکید بر اینکه این معاونت برای حضور بخش‌های دانش بنیان کشورهای دیگر در ایران حمایت‌های لازم صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: یکی از این موارد برگزاری نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته طی سال جاری بود که سه کشور روسیه، اوکراین و بلاروس در این نمایشگاه حضور فعال داشتند.