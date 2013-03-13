به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس و در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با رای گیری نمایندگان در مجلس توسط سامانه هوشمند الکترونیکی مخالفت کردند.

احمد توکلی نماینده مردم تهران به عنوان یکی از مخالفان رای گیری توسط سامانه الکترونیکی در مجلس اظهار داشت: گر چه در ماده واحده آمده است که رای گیری توسط سامانه الکترونیکی به صورت مخفی انجام می شود اما به راحتی می توان رای نمایندگان را کشف کرد.

وی با بیان اینکه خود نمایندگان نیز می دانند که رای شان قابل کشف است هر چند در این ماده واحده مجازاتی برای افرادی که بخواهند آرای نمایندگان را اعلام کنند در نظر گرفته شده است، گفت: چرا سری که درد نمی کند را دستمال ببندیم.

توکلی با بیان اینکه در تمام دنیا و کشورهایی که دستگاههای پیشرفته تری از ما دارند رای گیری با کاغذ و به صورت مخفی انجام می گیرد، اظهار داشت: ما می توانیم همین روال قبل را ادامه دهیم و با این روش از وقوع جرم احتمالی جلوگیری می شود.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از موافقان رای گیری توسط سامانه الکترونیکی اظهار داشت: مهمترین دغدغه آقای توکلی برای رای گیری با این روش کشف آرای نمایندگان است و به ایشان می گویم که ما بررسی کرده ایم و می توان کاری کرد که نام نماینده رای دهنده محو شده و قابل کشف نباشد.

وی اظهار داشت: اگر شما رای بدهید بنده اینجا با زدن یک دکمه می توانم نام شما را از رای محو کنم.

رئیس مجلس همچنین اظهار داشت: در بحث سخت افزار نیز این دغدغه و نگرانی حل شده است و فایده رای گیری توسط سامانه الکترونیکی این است که احتمال تخلف کم می شود چرا که در مواردی افراد توجه نداشته و به اشتباه رای ممتنع و مخالف را در گلدان ها انداخته اند.

لاریجانی در بیان یکی دیگر از مزیت های رای گیری توسط سامانه الکترونیکی اظهار داشت: این روش باعث می شود تا از وقوع صحنه های عجیب و غریب هنگام شمارش آرا و رای گیری جلوگیری شود و در رای گیری هایی که چند ساعت طول می کشد نمایندگان سر جای خود نشسته و به کارشان مشغول شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی تکنولوژی پیشرفت کرده باید از آن استفاده کنیم و این روش باعث می شود ضمن صیانت از آرای نمایندگان وقت مجلس هم کمتر گرفته شود و از طرفی رای نمایندگان نیز به صورت مخفی حفظ می شود.

به گزارش مهر در حال حاضر رای گیری برای طرح ها مصوبات مجلس به صورت الکترونیکی انجام می شود اما رای گیری های مهم همچون رای اعتماد به وزیران، یا انتخابات درون مجلس با ورقه است .