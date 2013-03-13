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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۰۵

برادران به مهر خبر داد:

پلمب 25 باشگاه ورزشی در اردبیل/آموزش رقص در باشگاه های زنانه تخلف است

پلمب 25 باشگاه ورزشی در اردبیل/آموزش رقص در باشگاه های زنانه تخلف است

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون ورزشی اداره ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: 25 باشگاه ورزشی به دلیل عدم رعایت موازین اخلاقی و شرعی پلمب شده است.

محمد رضا برادران در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از این تعداد 21 باشگاه به دلیل عدم دارا بودن مجوز قانونی فعالیت و رویت شرط بندی و چهار باشگاه نیز به دلیل آموزش رقص به عنوان رشته ورزشی پلمپ شده است.

وی با بیان اینکه حرکات موزون رشته ورزشی نیست، اضافه کرد: در حال حاضر در برخی باشگاههای ورزشی زنانه رقص به عنوان رشته ورزشی آموزش داده می شود که با اصول شرعی مغایرت دارد.

معاون ورزشی اداره ورزش و جوانان استان تاکید کرد: در صورت مشاهده چنین مواردی با افراد متخلف برخورد و باشگاه ورزشی وی نیز در اولین فرصت پلمب می شود.

به گفته وی در حال حاضر دیده می شود نمونه های آموزش رقص توسط صاحبان آرایشگاههای سطح استان نیز انجام می شود که پیگیرد قانونی دارد.

برادران از مسئولان اجرایی خواست به دلیل اینکه بازرسی این اماکن از اختیارات اداره ورزش خارج است، نسبت به رسیدگی به این مهم اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در سال جاری برای هفت باشگاه زنانه مجوز صادر شده است، متذکر شد: 45 باشگاه نیز به صورت مشترک با آقایان فعالیت می کند.

برادران با یادآوری انجام 70 مورد بازرسی از باشگاههای ورزشی زنانه اضافه کرد: 20 مورد از این باشگاهها به دلیل عدم رعایت موازین شرعی تذکر کتبی دریافت کرده اند.

وی افزود: بازرسی باشگاههای زنانه همچنان ادامه داشته و با متخلفان برخورد می شود.

کد مطلب 2017856

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